"Te casaste con el Frente Amplio"; el curioso mensaje del director de ONG cuestionada a Nacho Álvarez

El último programa de Santo y seña reveló los controvertidos métodos del "Proyecto dominó", adonde llegan derivados por la Justicia hombres acusados de ejercer violencia doméstica y de género.

La Suprema Corte de Justicia pidió información a los jueces sobre la idoneidad de la ONG que de acuerdo a Ignacio Álvarez, conductor de Santo y seña, no continuará en funcionamiento, según le habría confiado su director, el controvertido Juan Carlos Vega.

Pero Vega también le escribió un duro mensaje a Álvarez. El periodista lo leyó parcialmente en La pecera (Azul FM).

"Este hombre evidentemente está mal de la cabeza", dijo Álvarez. "Tengo un mensaje que me escribió Juan Carlos Vega. Dice: "Ignacio, preguntá a las magistradas que de derecho no sabés nada. Sos un sensacionalista que si no hicieras esto, estarías vendiendo manteles en 18 de julio... Te casaste con el Frente Amplio". Este es el mejor chiste que pudo haber hecho. Evidentemente está mal de la cabeza", agregó.

Luego explicó el periodista: "Está la ONG de él y después está el servicio de la Intendencia de Montevideo. Como Patricia Martín, en una investigación periodística termina desnudando las barbaridades que se hacen en esta ONG, la deducción de la cabecita de este señor es que le estamos haciendo los mandados al Frente Amplio. Otra evidencia más de que anda mal de la cocucha".

En el final del mensaje, Vega le dice a Álvarez "me hiciste un favor" porque de ahora en más tendrá los sábados libres (los días de funcionamiento del Proyecto Dominó). "De psicópata a psicópata", firma el director de la ONG.