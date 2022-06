La superfiesta de cumpleaños de Claudia Fernández: música, amigos y diversión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudia Fernández cumplió el pasado 22 de junio los 46 años pero pasó la celebración para este viernes en un local de Ciudad Vieja. Allí recibió a amigos y familiares para un "super fiesta" que se extendió hasta la madrugada.

Ximena Torres, Belén Marenales y Varina De Cesare fueron algunas de las famosas que acompañaron a Fernández y compartieron fotos y comentarios en redes sociales.

Marenales escribió un extenso posteo para saludar a Fernández pero también valorando el grupo de amigas. "Quiero agradecer que el universo me puso este grupo en mi vida hace ya casi un año. Todas diferentes, no hay competencia, hay amor. Puro amor. Me hacen reír, me hacen llorar. Me bancan mis locuras, me escuchan, me aconsejan", escribió la comunicadora.

La cumpleañera también compartió con sus seguidores fotos, videos y una cadena de agradecimientos a los participantes de la fiesta. Una representación de la cuerda de tambores C1080 fue la encargada de poner candombe a la velada mientras Patricia Wolf también musicalizó parte de la fiesta.

"Épico lo vivido, La música nos elevó. Gracias amigos", escribió la conductora y jurado de Got talent.

Claudia Fernández llegó con un tapado y al abrirlo descubrió un sensual modelo de Nicolás Osano.