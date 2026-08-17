Sorpresiva aparición de una famosa uruguaya en la biopic de Moria Casán: quién es y cuál es su rol

La serie sobre la vida de Moria Casán llegó el viernes a Netflix como parte de la celebración por los 80 años de la diva argentina y rápidamente se convirtió en uno de los estrenos más comentados. Son ocho capítulos en los que Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a “La One” en distintas etapas de su vida.

La producción no se queda solamente con la Moria de las plumas, los escenarios, las frases filosas y los éxitos televisivos. La serie se mete también en zonas más oscuras de su historia y reconstruye relaciones, conflictos y momentos personales que ayudaron a moldear al personaje que se convirtió en uno de los grandes íconos de la cultura popular argentina.

Así aparecen sus vínculos de pareja, la relación con su hija Sofía Gala, sus adicciones, episodios de violencia y el abuso que sufrió durante su infancia, además de figuras fundamentales de su vida y su carrera. También hay lugar para los años junto a Alberto Olmedo, su amistad con Susana Giménez, sus grandes éxitos televisivos, desde A la cama con Moria hasta Monumental Moria, y algunas de las peleas que protagonizó como jurado del Bailando.

Todo está contado con el particular universo de Moria, que en la serie se convierte incluso en narradora de su propia historia. Las interpretaciones de las tres actrices también fueron uno de los grandes temas de conversación tras el estreno, especialmente la de Sofía Gala, hija de la protagonista, por la similitud y naturalidad con la que logra recrear a su madre.

Pero hay otra presencia que llamó la atención, especialmente para los uruguayos.

En el último capítulo, cuando Moria celebra sus 80 años rodeada de familiares, amigos, periodistas y algunas de las personas que atravesaron su vida, aparece una conocida figura uruguaya en primera fila: Claudia Fernández.

La actriz y conductora se puede ver entre los invitados de la fiesta final, bailando y saltando mientras Moria atraviesa la multitud en una escena de celebración que funciona como cierre del viaje por su vida. Junto a ella aparecen otras figuras del espectáculo argentino, como Belén Francese y Vicky Xipolitakis.

Claudia Fernández y Belén Francese en la serie de Moria Casán.

Fernández no pasó por alto el momento. El domingo, con motivo del cumpleaños número 80 de Moria, compartió en Instagram imágenes y un video de aquella jornada junto a Belén Francese.

“Un día épicoooooo para celebrar a la One”, escribió junto a las imágenes, que rápidamente se llenaron de comentarios de seguidores y amigos. Pero además, en un video que grabó junto a Francese, Claudia se refirió con humor a su aparición en la producción.

“Acá estamos, espléndidas, las que salen en la serie, no hablan pero estamos. Es épico, histórico, estamos porque tenemos aura”, expresó.

La aparición de Claudia Fernández es breve, pero alcanza para sumar un inesperado toque uruguayo al cierre de una producción que convierte la vida de Moria Casán en espectáculo, fiel al personaje y a su anhelo de ser inmortal.