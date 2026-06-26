"Si no fuera Messi, ¿quién le da bola?", el picante comentario de Mónica Farro sobre el aspecto del 10 argentino

Mónica Farro dio una extensa entrevista sin filtro en Malos pensamientos, el programa de Orlando Petinatti en Azul FM. La vedette uruguaya, que durante años estuvo vinculada al ambiente del fútbol por su matrimonio con el exfutbolista Enrique Ferraro, sorprendió con una serie de comentarios sobre los jugadores actuales, Lionel Messi y la vida sentimental de las grandes figuras del deporte.

Todo comenzó cuando Petinatti le preguntó si había futbolistas "facheros" entre los actuales jugadores. Farro respondió con humor que no encontraba ninguno atractivo.

"¿Sabés que no conozco a ninguno? Les miro las caras y no sé quiénes son. Al arquero nomás", comentó en referencia a Fernando Muslera. Luego, ante la consulta de si hoy, con 20 años, apuntaría a conquistar a algún futbolista, respondió con ironía: "No sé... uno con mucha plata. Ahí sí sería una botinera, no me importa nada. Vamos por la plata nomás".

Sin embargo, aclaró enseguida que siempre fue independiente económicamente. "Nunca fui una mantenida", dijo. Recordó que trabaja desde los 14 años y que, mientras acompañó la carrera de Enrique Ferraro por distintos países, desarrolló su propia trayectoria como modelo, imagen de marcas internacionales y participante en programas deportivos de televisión.

Durante la charla también habló de sus romances con futbolistas. Confirmó que, además de su exmarido, mantuvo un vínculo con Juan Román Riquelme, cuando el hoy presidente de Boca Juniors era jugador, una relación que se conoció públicamente varios años después.

Mónica Farro en el programa "Decime algo lindo". Foto: Captura.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando la conversación derivó hacia Lionel Messi. Petinatti le preguntó si lo conocía y Farro lanzó una opinión que provocó risas en el estudio.

"Si no fuera Messi, el mejor del mundo, ¿Quién le da bola?... Perdón, Antonella, hermosa... Pero no es lindo. Es feito", dijo, en referencia al capitán argentino, aunque aclaró que hablaba únicamente de su aspecto físico.

Farro también compartió una reflexión sobre cómo imagina la vida de las parejas de los futbolistas de élite. "Yo creo que para ser la mujer de un jugador de fútbol muy, muy importante tenés que aceptar que algún cuerno vas a tener", afirmó.

Sin apuntar contra ningún jugador en particular, explicó que, a su entender, la enorme fama y exposición hacen que las tentaciones sean permanentes. "Después, si te lo bancás o no, si el tipo es cuidadoso o no, si te gusta esa vida... cada uno hace de su vida lo que quiere", agregó.

La vedette también reveló que, a lo largo de los años, recibió mensajes privados de varios futbolistas uruguayos. "Sí, me han escrito alguna vez. Bastante", aseguró. No obstante, aclaró que la mayoría de esos intercambios no pasó de algunos mensajes y remarcó que muchos de quienes la contactaban estaban casados.

"Me divertía hablar con ellos, pero nada más que eso", concluyó.