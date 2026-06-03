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"Si Argentina pierde con Uruguay en el Mundial, no vuelvo"; picante frase que debió aclarar periodista argentino

Gustavo López, de ESPN, aclaró una frase que generó polémica en la previa del Mundial 2026. Aseguró que nunca criticó a Uruguay y explicó que sus dichos apuntaban a los seguidores de Marcelo Bielsa.

El País
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02/06/2026, 21:36
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Gustavo López en ESPN.

Una frase pronunciada por el periodista deportivo argentino Gustavo López durante una transmisión de ESPN generó repercusiones en redes sociales y despertó críticas entre hinchas uruguayos en la previa del Mundial 2026.

Mientras analizaba un eventual cruce entre Argentina y Uruguay en la segunda fase de la Copa del Mundo, López lanzó una declaración que rápidamente se viralizó: "Si Argentina pierde con Uruguay me quedo a vivir en Estados Unidos, no vuelvo. Sáquenme la visa, hagan lo que sea. Comento hockey, pero no vuelvo a bancarme estos tipos".

El comentario fue interpretado por muchos usuarios como una descalificación hacia la selección uruguaya o una muestra de menosprecio hacia el equipo dirigido por Marcelo Bielsa. Sin embargo, el periodista aseguró que el destinatario de sus palabras era otro.

Este martes, entrevistado por el programa Los mismos locos de El Espectador Deportes, López salió a aclarar el alcance de aquella frase y negó haber apuntado contra Uruguay.

"Nunca critiqué a la selección uruguaya. Nunca hablé mal de Uruguay ni de los jugadores uruguayos", sostuvo.

Según explicó, cuando habló de "estos tipos" se refería a los seguidores más fervientes de Marcelo Bielsa, con quienes mantiene diferencias desde hace años debido a sus reiteradas críticas al entrenador rosarino.

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"Yo no soporto a los bielsistas. Tengo una opinión futbolística sobre Bielsa y hay gente que no la acepta. Si Argentina llegara a perder con Uruguay, me volverían loco durante años", señaló.

López ha sido uno de los periodistas argentinos más críticos del actual entrenador de Uruguay, tanto por sus ciclos anteriores en la selección argentina como por algunos aspectos de su gestión al frente de la Celeste. Esa postura le ha generado frecuentes cruces con admiradores del técnico.

En ese contexto, explicó que su comentario no tenía relación con una supuesta inferioridad deportiva de Uruguay ni con una crítica a la selección celeste, sino con las consecuencias que, según él, tendría una derrota argentina frente a un equipo dirigido por Bielsa.

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