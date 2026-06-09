"Se reían": el duro recuerdo de Chris Namús al denunciar a un acosador que le dejaba "cartas de amor" en su casa

La boxeadora uruguaya Chris Namús volvió a poner sobre la mesa la problemática del acoso y la respuesta que reciben quienes deciden denunciarlo. A través de una publicación en la red social X, la deportista relató una mala experiencia que vivió años atrás cuando acudió a la Policía luego de descubrir que una persona le dejaba cartas en la puerta de su casa.

Todo comenzó a raíz de una conversación en la plataforma digital sobre situaciones de acoso. Fue entonces cuando Namús recordó un episodio ocurrido hace aproximadamente cinco o seis años en Uruguay, cuando una persona que ella no conocía le dejó una "carta de amor" en su domicilio particular.

Según contó, logró averiguar quién era el responsable y decidió presentar una denuncia. "Me pasó que me dejaron una 'carta de amor' en la puerta de mi casa, averigüé quién fue y fui a denunciar porque esa persona no tendría por qué saber dónde vivo", escribió la deportista, hoy radicada en Buenos Aires y parte del staff de comentarista de boxeo de ESPN Knock out.

Sin embargo, Namús aseguró que su preocupación fue minimizada. "Me ningunearon y se reían diciendo que era un 'fan enamorado' y que no daba para que denunciara", expresó.

Nota a Christian Namus, deportista, modelo y boxeadora uruguaya mas conocida como Chris Namus, entrenando en el Palacio Gaston Guelfi de Montevideo, ND 20240731, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

La situación cambió cuando los funcionarios ingresaron los datos del denunciado en el sistema. Según relató, allí surgieron antecedentes preocupantes. "Apenas pusieron su nombre en el sistema saltó que tenía varias denuncias por atentado al pudor, acoso y demás", señaló.

Ante las consultas de otros usuarios, la deportista profundizó en lo ocurrido y remarcó que el problema no fue únicamente la demora en comprender la gravedad del caso, sino la actitud que encontró cuando decidió recurrir a las autoridades.

Me pasó que me dejaron una “carta de amor” en la puerta de mi casa, averigüé quién fue y fui a denunciar porque esa persona no tendría porque saber dónde vivo, me ningunearon y se reían diciendo que era un “fan enamorado” que no daba para que denunciara. Apenas pusieron su nombre… https://t.co/fGafB4xBtx — Chris Namús (@ChrisNamus) June 8, 2026

"Obvio que después que vieron el prontuario la tomaron en serio, pero creo que debería haber sido así desde el principio. Que no se rieran cuando fui con la denuncia y que no me hicieran sentir una pelotuda cuando tenía toda la razón del mundo de estar denunciando", escribió.

El relato generó múltiples reacciones en redes sociales. Mientras muchos usuarios respaldaron su postura, otros defendieron el accionar policial. Frente a uno de esos comentarios, Namús respondió con firmeza: "Si pensás que es apropiado que la Policía se ría de que tengo a un acosador acosándome, me parece que hay que investigarte a vos también. Saludos".

Chris Namús y Ariel Berra. Foto: Facebook de Chris Namús.

Namús está radicada en Argentina desde el año pasado cuando comenzó una historia de amor con el productor televisivo argentino Ariel Berra. Se comprometieron hace unos meses y se viene boda.

