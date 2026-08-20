Sandra Bullock recordó la traumática muerte de su última pareja: “Me pidió que no contara lo que padecía”

La actriz estadounidense Sandra Bullock habló sobre una de las pérdidas más dolorosas de su vida. En 2023, su pareja Bryan Randall falleció luego de una dura lucha contra la ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. En una reciente entrevista, la actriz contó cómo fue transitar ese “traumático” diagnóstico junto al fotógrafo y quiénes fueron sus pilares en un momento tan difícil.

Fue en su paso por el podcast SmartLess que la protagonista de Miss Simpatía contó el verdadero motivo por el que mantuvo en secreto la enfermedad de su pareja. “Me pidió que no lo contara. Sé por qué me lo pidió”, explicó Bullock dando cuenta por qué también tardó tanto tiempo en pronunciarse al respecto. A pesar de que cumplió con su deseo, el tener que mantener esta lucha en silencio fue algo difícil para ella y la “aisló” en el proceso.

Lidiar con los problemas de salud del fotógrafo y criar a sus dos hijos adoptivos sola durante la pandemia de Covid-19 fue demasiado peso para ella. Por lo que después de un tiempo decidió compartir su tormento con su hermana, Gesine Bullock-Prado, y luego, con sus amigas Jennifer Aniston y Amanda Anka, la esposa del copresentador de SmartLess, Jason Bateman.

Entender que su pareja moriría también fue otro de los procesos que debió afrontar. “Creo que en la etapa de su vida en la que se encontraba, tanto física como mentalmente, empecé a llorar la muerte de Brian cuatro años antes de que falleciera”, se sinceró. Según su relato, “algo había cambiado”. “Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo. Creo que nunca lo asimilé hasta después de su muerte, porque uno se encuentra atrapado en una especie de cinta transportadora”, recordó.

Después de una batalla en la que fue perdiendo progresivamente la capacidad de hablar, comer y moverse, finalmente Randall murió el 5 de agosto de 2023. Tenía 57 años. “Bryan decidió desde el principio mantener en privado su lucha contra la ELA, y quienes lo cuidamos hicimos todo lo posible por respetar su deseo”, declaró su familia en un comunicado a Page Six tras conocerse la noticia de su deceso. “Estamos inmensamente agradecidos a los incansables médicos que nos acompañaron en este proceso de la enfermedad y a las increíbles enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de habitación, sacrificando a menudo a sus propias familias para estar con la nuestra”, agregaron mientras pedían transitar el duelo en privacidad. Por su parte, la hermana de Bullock escribió: “La ELA es una enfermedad cruel, pero me consuela saber que tuvo a los mejores cuidadores en mi increíble hermana y el grupo de enfermeras que ella reunió y que la ayudaron a cuidarlo en su casa”.

Bullock y Randall se conocieron en enero de 2015 cuando él asistió como fotógrafo al cumpleaños número cinco de su hijo Louis. Poco después comenzaron a salir y, en agosto de ese año, asistieron juntos a la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux.

Dos meses después, la pareja hizo pública su relación en el estreno de la película Experta en crisis. “Encontré al amor de mi vida. Es lo mejor que me ha pasado”, expresó la actriz en el ciclo Red Table Talk en 2021. El artista no solo fue un compañero incondicional para ella sino que la ayudó a criar a sus hijos, Louis, de 16 años, y Laila, de 12. Bryan también era padre de Skylar, una joven de 32 años fruto de su relación con su esposa Janine Staten. “Tenemos dos hijos preciosos en común; de hecho, son tres hijos con su hija mayor. Es lo mejor del mundo”, contó en la misma entrevista.

La Nación/GDA.