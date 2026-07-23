Rapiñaron a un equipo periodístico de Telenoche mientras iba a cubrir hecho policial: "Fue un momento terrible"

Un equipo periodístico de Telenoche (Canal 4) fue víctima de una violenta rapiña este jueves cuando se dirigía a realizar la cobertura de un hecho policial en Montevideo. La ironía del episodio es que quienes iban camino a informar sobre un delito terminaron convirtiéndose en protagonistas de la crónica policial.

El incidente ocurrió en la esquina de Avenida Larrañaga y Carreras Nacionales, un cruce señalado desde hace años por la reiteración de robos bajo la modalidad de "rompevidrios". En el vehículo viajaban el periodista Alexis Trucido, la conductora del auto y el camarógrafo.

Mientras aguardaban apenas unos segundos en un semáforo, un delincuente actuó con rapidez. Armado con un objeto contundente, rompió el vidrio del lado del conductor e introdujo el brazo para apoderarse del teléfono celular que estaba colocado sobre un soporte en el tablero del automóvil. Luego escapó corriendo.

Aunque ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, el impacto emocional fue importante, especialmente para la conductora, que debió continuar manejando con el parabrisas destrozado.

"Se puede imaginar lo que sintió la conductora en ese momento", relató Trucido al regresar al lugar del hecho durante la emisión de Telenoche. El periodista mostró el estado en que quedó el vehículo, donde todavía permanecían restos de vidrio esparcidos sobre el tablero y el piso.

"Tuvo que poner una alfombra para poder volver a sentarse. Todavía están los restos de los vidrios sobre la guantera. Allí estaba el teléfono", describió.

Según explicó, todo ocurrió en apenas cinco o diez segundos. "Se escuchó la explosión del vidrio y la persona metió la mano. Fue la única acción que hizo y salió corriendo con el teléfono", contó.

Trucido recordó además que el celular robado constituye una herramienta fundamental para el trabajo diario de la conductora y lamentó también los daños ocasionados al vehículo que utiliza para cumplir sus tareas periodísticas.

"Por fortuna no hay que lamentar heridas, pero sí un daño importante para nuestra conductora, que vivió un momento terrible", expresó.

Tras el asalto fue presentada la denuncia correspondiente y comenzaron las actuaciones policiales.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO | Rapiñaron a un equipo de Telenoche en el cruce de las calles Carreras Nacionales y Larrañaga, en el barrio Ituzaingó. Un delincuente rompió el vidrió del auto en el que se desplazaban los integrantes del móvil y se llevó objetos. pic.twitter.com/GxcuMCyDVL — Telenoche (@TelenocheUy) July 23, 2026

Una esquina con un largo historial de robos

Durante el informativo, el periodista especializado en policiales Leonardo Pedrouza recordó que el cruce de Larrañaga y Carreras Nacionales acumula numerosos antecedentes de robos violentos.

"Hemos reportado infinitas veces robos allí. Desde 2017 o 2018 venimos registrando este tipo de hechos", afirmó.

El periodista explicó que el modus operandi prácticamente no ha cambiado con el paso de los años. Los delincuentes aprovechan que los vehículos se detienen por el tránsito o el semáforo para romper los vidrios con objetos contundentes y llevarse celulares, carteras u otras pertenencias en cuestión de segundos.

Perouza recordó incluso que en el pasado se detectó una modalidad "piraña", en la que varias personas actuaban coordinadamente para sorprender a los conductores.

"Generalmente eligen conductoras, es decir, mujeres que van manejando los autos para cometer este tipo de hechos", señaló.

Como antecedente reciente mencionó el caso de una funcionaria policial que fue asaltada en ese mismo lugar. Tras romperle el vidrio, los delincuentes lograron llevarse incluso su arma de reglamento cuando intentó defenderse.

El periodista explicó que a lo largo de los años se realizaron investigaciones y operativos especiales, con la presencia de policías en la esquina durante determinados períodos, lo que reducía momentáneamente los delitos. Sin embargo, cuando esos controles cesaban, los robos reaparecían.

También recordó que tras una serie de informes emitidos por Telenoche se coordinó la poda y retiro de un árbol que obstaculizaba la visibilidad de una cámara de videovigilancia del Ministerio del Interior instalada en la zona.

Aun así, sostuvo que el problema persiste.

"Estamos hablando de cientos de casos", afirmó Perouza, quien recordó además una investigación policial que permitió establecer la existencia de una organización dedicada a cometer estos robos y distribuir rápidamente las tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras antes de que fueran bloqueadas.