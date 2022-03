Duro cruce entre Fernando Pereira y los periodistas Dante y Nogueira por contenido de los informativos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El desayuno de trabajo de ADM del que participaron referentes del Frente Amplio, como Fernando Pereira, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, fue el escenario de un picante ida y vuelta entre el presidente de la fuerza de izquierda y los periodistas Alfredo Dante (Subrayado) y Miguel Nogueira (VTV Noticias), moderadores del ciclo.

Durante su intervención, Pereira cuestionó a los medios de comunicación, entre ellos Canal 10 y VTV, porque a su juicio hay menor cobertura en los noticieros de ollas populares de información policial respecto a otros años, cuando gobernaba la izquierda. También dijo que se da mayor espacio (en relación de 2 a 1) a los promotores del "No" que del "Sí" de cara al referéndum del 27 de marzo.

Dante fue el primero en refutar los comentarios. "Pereira no mira Canal 10 y me consta que VTV tampoco. En nuestras emisoras seguimos cubriendo las ollas populares", dijo.

El presidente del Frente Amplio recogió el guante. "Miro Canal 10 y sé la cobertura que hacían hace un tiempo de las ollas populares y las que hacen ahora. Sé la cobertura de las policiales que hacían hace unos años y las que hacen ahora. Me queda claro que son decisiones de la dirección y no de las periodistas", dijo.

"Pero mire que seguimos cubriendo ollas populares", replicó entonces Dante. "Dígame qué porcentaje respecto a un año atrás. Estoy dispuesto a hacer los números: también de las noticias policiales que se pasaban en 2019 y las que se pasan ahora", aseguró entonces Pereira.

Miguel Nogueira también refutó las afirmaciones del presidente del Frente Amplio. "Por respeto a ADM y a los presentes nosotros no venimos a debatir con ustedes. Me encantaría y debatiría hasta las 3 de la tarde con Fernando Pereira sin problema, porque en el 2015, en el 2009, en el 2008, dirigentes hoy en el gobierno nos decían: "Paren, loco, tienen un informativo con siete ministros y dos senadores nuestros". Y sí. El gobierno por lo general marca la agenda por una cantidad de factores".

"Si lo dice, debate"; replicó entonces Pereira. "Lo tengo que decir porque si no, nos caminás por arriba, hasta por tu tono. En VTV no pasamos noticias policiales, ni el primer año de Lacalle Pou, ni el segundo de Tabaré Vázquez. No pasamos", replicó Nogueira.

"Perdoneme, Miguel, pero ahí debatió", siguió Pereira con la polémica y luego citó un estudio de la Facultad de Comunicación (Udelar) que estableció una disparidad entre los minutos dedicados al "No" con respecto al "Sí" en los informativos. "¿Qué tienen para responder ustedes?". preguntó.

"Yo creo que se equivocan en no hacer una conferencia los "Sí", porque si Lacalle habla 50 minutos hoy, en VTV habíamos decidido que si ustedes hablan 50 minutos, lo pasábamos entero. Pero ustedes decidieron hablar 7 minutos. Vivimos desesperados por el equilibrio, a veces lo logramos y a veces, no. Lo que no se nos puede acusar es de deshonestidad", replicó Miguel Nogueira.

Mirá el video (El debate comienza en el minuto 36:40)