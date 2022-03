"Retiro del Estado", "vivir peor" y "urgencia que se cae": Cosse, Pereira y Orsi al cruce de LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Hay un hilo común: que es el retiro del Estado. Una cosa es ser liberal y otra cosa es promover el retiro del Estado”, dijo este martes Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, en referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC) durante un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Marketing del Uruguay (ADM), en la que también disertaron el presidente del FA, Fernando Pereira, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

“En todos los artículos, hay de alguna forma un retiro del Estado. En colonización, en la educación, en las garantías de los ciudadanos, la parte de alquileres, se retira el Estado, o se bajan obligaciones del Estado, que es un cheque en blanco para que se retire. Eso da un marco normativo de retirada del Estado”, agregó Cosse.



“Un marco normativo tan regresivo no solo va a tener efecto en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque estamos hipotecando factores claves del futuro, como la educación, la transparencia, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico...”, detalló.

"LUC ferrocarril"

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo sobre la LUC que “hay más de 30 proyectos de ley en una misma ley, así que esta ley se la llamó LUC ferrocarril”. “El tren de UPM, que va a ser grande, no tiene tantos vagones como esta ley, tan difícil de discutir”, disparó en ese sentido. Para Pereira, se utilizó el recurso de Urgente Consideración “aun sabiendo (que es) el peor procedimiento en términos de calidad democrática que tiene el Poder Legislativo”, afirmó.



“¿Cuál puede ser la tentación de una mayoría parlamentaria? ¿Una ley con todos los proyectos que un gobierno traiga y se tenga que aprobar en 90 días? ¿Es esa la lógica con la que el Poder Legislativo va a funcionar de aquí en más?”, cuestionó.

“Uno supone que cuando construye una ley de este volumen y que tiene urgencia favoreció a las grandes mayorías: jubilados, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, personas de contexto crítico. En estos dos años a esas personas las vi vivir peor”, continuó Pereira su disertación sobre los efectos de la LUC.



También arremetió contra los medios de comunicación, por lo que entiende, la falta de difusión de imágenes de las ollas populares. “Desde el año 2002 no se veía en Uruguay ollas populares y que los informativistas hayan resuelto no pasar imágenes de ollas populares no significa que acá no haya 60.000 ciudadanos que vayan a alimentarse a las ollas populares, y 100.000 en todo el país”.

Educación y seguridad

Respecto al sistema educativo, Pereira comparó los resultados de los gobiernos frenteamplistas y el actual gobierno "multicolor".



“Un dato que puede ser poco importante para algunos: se duplicó el salario de los maestros en 15 años y se triplicó el de las auxiliares. Nos dicen que hay que cambiar porque todo estaba mal y debilitaron la educación pública”.

El presidente del Frente Amplio dijo que el actual gobierno dice que protege a la Policía, pero no tiene “memoria”.



“En 2004 la Policía no tenía ni armamento, uniforme ni profesionalidad. Y les estaba prohibido tener sindicatos. Finalizado 2019 triplicaron salario, uniforme, armamento de primera, tenía protección y profesionalización”.



“Entonces se habla de la violencia, claro que vivimos en una sociedad violenta. Los países más seguros en el mundo son los que tienen la menor brecha entre ricos y los pobres”, cerró.

Urgente o no

Finalmente, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, manifestó que piensa que “la LUC y el presupuesto han sido las dos únicas iniciativas de relevancia del Poder Ejecutivo”.

“El Gobierno, con una gran concentración de poder en el presidente, no ha planteado una agenda legislativa sobre temas relevantes sobre el presente y el futuro del país”.



“Error importante fue considerar como urgentes asuntos que no parecen prioritarios, temas que incluso están pendientes de su implementación. Esto evidencia la propia debilidad y la razón de urgencia se cae”, sentenció.