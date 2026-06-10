Periodistas uruguayos fueron retenidos en su llegada a México y debieron coimear a los guardias: "Pasamos mal"

La cobertura del Mundial 2026 comenzó con un contratiempo inesperado para los periodistas uruguayos Mauro Mas y Javier Pérez. Los comunicadores de Sport 890, que viajaron a México para seguir de cerca el día a día de la selección uruguaya, relataron el incómodo momento que atravesaron al arribar al aeropuerto de Cancún, donde fueron sometidos a extensos controles y cuestionamientos sobre los equipos de transmisión que llevaban consigo.

Durante una intervención en el programa 100% Deporte, Mas contó este miércoles detalles de una situación que se prolongó durante más de una hora y media y que, según relató, incluyó revisiones exhaustivas de equipaje, interrogatorios y presiones económicas para poder continuar su viaje.

Mauro Mas explicó que los controles fueron especialmente rigurosos desde el momento en que descendieron del avión. "Nos hicieron abrir todo dos veces. Los controles son imponentes y los perros te generan nerviosismo aunque no tengas nada que ocultar", comentó el periodista, quien además relató el nerviosismo que pasó cuando mostró los paquetes de yerba que transportaba en su equipaje.

Sin embargo, el episodio más delicado tuvo como protagonista a Javier Pérez, gerente de la emisora deportiva. Según contó Mas, varios agentes de seguridad apartaron al periodista para interrogarlo sobre los equipos técnicos que utilizarían para las transmisiones radiales desde México.

"Lo llevaron a una sala aparte. Nosotros lo veíamos a través de un vidrio. Gesticulaba, hacía señas y en un momento pensé que lo habíamos perdido", recordó entre risas, aunque reconoció que en ese momento la preocupación era total.

Los periodistas insinuaron que la situación terminó resolviéndose mediante una coima. Aunque evitaron brindar detalles concretos del monto, Mas señaló que los funcionarios les plantearon no muy directamente esta alternativa para liberar los equipos y permitirles continuar con su cobertura.

"Nos decían que el material podía ir a depósito o que podíamos arreglarlo de otra manera. Si nos quitaban los equipos se terminaba la cobertura", explicó.

El comunicador agregó que finalmente debieron desembolsar una suma superior a la que tenían prevista. "Terminamos buscando la tarjeta de crédito porque el efectivo no teníamos más", contó.

Durante la charla, el conductor Diego Jokas recordó una experiencia similar que vivió años atrás en Cancún, cuando, según relató, efectivos policiales le solicitaron dinero durante un control de tránsito en el trayecto entre el aeropuerto y el hotel.

Ya instalados en la ciudad donde la selección uruguaya estableció su cuartel general para la Copa del Mundo, los integrantes de Sport 890 se toman ahora el episodio con humor. Sin embargo, reconocen que durante varias horas temieron perder el equipamiento necesario para realizar las transmisiones desde México y seguir cada paso de la Celeste en el Mundial 2026.