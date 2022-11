Periodistas picantes con las declaraciones de Cavani y Josema: "No suman"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No salimos a ganar", consideró Josema Giménez luego del partido ante Portugal. "Preguntale a Alonso", estimó por su parte Edinson Cavani al ser consultado por Teledoce sobre los motivos de la falta de efectividad de Uruguay. Las declaraciones generaron amplia repercusión y entre los comentarios, los periodistas Diego Miranda y Federico Buysan, manifestaron preocupación o sorpresa por estos comentarios críticos o irónicos al menos sobre el desempeño del entrenador de Uruguay, Diego Alonso.

"Hay un descontento de algunos futbolistas con el planteo de ayer con respecto al partido Uruguay y Portugal", dijo Buysan en 100% deporte (Sport 890). "Después del partido hubo un par de consideraciones que para lo que es el vestuario típico de Uruguay llamaron la atención... Seguramente en la época de Tábarez hubo mil planteos de este tipo pero había un respeto diferente. No se le ocurría a Cavani ni a Josema hacer este tipo de comentarios públicamente", añadió el periodista.

Luego agregó crítico: "Faltó cuidar la interna y cuidar primero a Uruguay. Los egos tienen que quedar de lado. Si hay cuestionamientos para el técnico es en el vestuario, en la charla técnica, es hoy tomando unos mates... En una situación de derrota, no suma, resta desde lo grupal", agregó Buysan aunque descartó que en base a sus fuentes en la selección, no hay un "grupo partido".

"Hay buena onda, pero sí hubo cuestionamiento deportivo del planteo", comentó.

Diego Miranda, en tanto, apeló a Twitter para manifestar su preocupación por los comentarios de Cavani y de Giménez. "No me gustan las declaraciones de Giménez y Cavani luego del partido. Me hacen sospechar que la autoridad del entrenador sobre el plantel está resquebrajada. No recuerdo declaraciones parecidas en la etapa anterior de la Selección Nacional", estimó el periodista de Tenfield y actualmente en Punto penal, de Canal 10.

Patricia Madrid también interpretó la respuesta de Cavani como una crítica a Diego Alonso. "Decime que estás re quemado con el DT sin decirme que estás re quemado con el DT", escribió al compartir el video con las declaraciones.