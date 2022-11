Josema Giménez: "Pasó lo mismo que en el primer partido, no salimos a ganar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José María Giménez habló con los medios luego del partido ante Portugal en el que Uruguay perdió 2 a 0 por la segunda fecha del Grupo H en el Mundial de Qatar 2022. El defensor fue responsable del penal, con una mano involuntaria en el área, que el juez sancionó a instancias del VAR.

Luego del encuentro, el zaguero dijo: "Pasó lo mismo que en el primer partido, no salimos a ganar; entramos un poco dubitativos con el fúbtol nuestro, que sabemos que tenemos. y a veces, por más que nos cueste, está. Es una de las facetas que todavía no la sacamos a pleno en los partidos y la verdad es que queda mucha amargura".

Giménez no dudó en asegurar que el forma parte de un gran plantel que no se ve reflejado en los resultados: "Tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores y no podemos largarnos para aportar el fútbol que realmente tenemos. Es una pena, pero bueno, con Ghana vamos a dejar el alma para clasificarnos a octavos", destacó.

Sobre las herramientas para derrotar al próximo rival y pelear por el pasaje a octavos sostuvo: "Primero tenemos que cambiar la cabeza para entrar a la cancha con las ideas claras, sabiendo la necesidad que tenemos".

"De la actitud no puede reprocharse nada, se vio que terminamos el partido muy cansados del esfuerzo gigante que se hace y la realidad es que es una pena que no se nos de como se nos tiene que dar realmente y, bueno, damos vuelta la página, tenemos una final más y confíen en el grupo porque vamos a dar todo hasta que haya lo mínimo", aseguró.

Y concluyó: "Que se acuerden de la eliminatoria, que no daban un mango por nosotros y acá estamos luchándola".

En la zona mixta

Conversando con los medios en la zona mixta, Josema habló sobre el primer gol de los lusos: "Viene un centro aisaldo que se mete. Sabíamos que tenía jugadores muy veloces en la contra, a los que es difícil ganarle".

El zaguero reconoció que les costó el primer tiempo, pero que para el complemento hubo chances de abrir el marcador y luego empatar.

Sobre el transcurso del encuentro, señaló: "Tuvimos la chances de empatarles, pero ese penal en lo último nos quitó la posibilidad de empatarles".

Sobre el cambio en la actitud en el segundo tiempo dijo que hubo un cambio en "la cabeza": "Fuimos conscientes del equipo y en el segundo tiempo fuimos la selección que todos queremos ver".

"Creo que en la segunda parte del segundo tiempo —después del gol de Portugal— quedó demostrado que somos un gran equipo y que tenemos que creer en nosotros realmente porque tenemos grandísimos jugadores, no basta solo con ponernos la camiseta, tenemos que ser autocríticos y saber que estamos fallando en algo, tratar de reconocerlo rápido y dar vuelta esta situación, porque nos queda una chance más", añadió.

Sobre la posibilidad de meterse en octavos señaló: "Depende de nosotros".

Consultado sobre el regreso de Ronald Araujo prefirió no pronunciarse: "No sé. Ronald será honesto con el equipo y lo único que queremos es que este bien, porque es un chico joven y todavía tiene mucha carrera, si Dios quiere".

Sobre la presión, dijo: "Es bonita. Al final, el fútbol es esto".

Sobre su marca con Joao Felix con quien juega en Atlético Madrid dijo: "Es fútbol. Afuera de la cancha lo quiero un montón, pero adentro no lo conozco".