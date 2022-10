Federico Buysan y su salida de Tenfield: "Algo pasó que no gustó y tengo que aceptarlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-Las mediciones de audiencia radial ubican a 100% deporte como el programa líder en el rubro. ¿Cómo tomaste esos números?



-Primero y antes que todo, estoy en la radio del deporte y esto es vital. Para mí trabajar en Sport 890 es jugar en un equipo grande, hay un camino recorrido. A esto se suma una muy buena producción que nos permite tener intuición en el manejo de los temas que muchas veces se transforman en la agenda del día. Trabajamos muy cómodos en equipo, con compañeros serios y profesionales: conSeba Giovanelli, Bambino Etchegoyen, Gonzalo Ronchi y Alejandro Campodonico nos conocemos desde hace muchos años, nos respetamos y confiamos no solo como profesionales, sino como personas.



-En el programa se te escucha muy suelto…



-Es el programa en el que tengo mayor injerencia. Trabajo en la producción diaria y la ejecución. Hay espacio para opinar, para informar, para divertirnos y para hacer muchas entrevistas. Ya son 12 años y si nos siguen es porque les gusta el estilo del programa y cómo lo llevamos. Me hace feliz conducirlo y que nos vaya muy bien.



-Polideportivo lleva dos años al aire, ¿qué balance hacés?



-No es fácil hacer un programa deportivo, domingo de mañana, tan largo y con tanta dificultad para que los protagonistas accedan a las entrevistas. Me gusta mucho el arte y la presentación que tiene el programa, el equipo se fue conociendo y hoy está consolidado. Es difícil compaginar la demanda del público (99% fútbol), con las necesidades de un concepto más amplio del deporte. Es un dilema semanal, porque también entra a tallar lo comercial y debemos defender el producto.



-¿Qué te genera la competencia con Punto penal?



-Al principio se vivió con cierta intensidad, hoy fluye para ambos. Hay público para todos y lo bueno es que se pueda elegir. Creo que el Poli ayudó a crecer a Punto penal y esa retroalimentación semanal nos obliga a ambos a no descansarnos. Tengo compañeros y amigos en ese equipo, quiero siempre tener el mejor producto o la mejor entrevista, pero no a cualquier precio.



-¿Cómo es trabajar con Alberto Kesman todos los días en Telemundo?



-Un privilegio. Desde el primer día, Alberto ha sido muy generoso. Él es un periodista muy seguro de sus puntos fuertes y dónde se destaca. En Telemundo tengo que acompañar su liderazgo y complementarlo con información y opinión. La pasamos bien, pero si hay algo que más destaco es su respeto hacia mi trabajo y su calidad humana. Solo tengo palabras de agradecimiento. Disentimos, opinamos diferente en algunos puntos, pero es natural y hasta por diferencias generacionales.



-¿Vas a comentar el Mundial para La Tele y no en Directv Sports?



-Es mi séptimo Mundial y el segundo consecutivo comentándolo para La Tele. Con anticipación me plantearon la posibilidad de hacer dupla con Romando comentando 32 partidos y me encantó la idea. Me senté a hablar con Directv y me liberaron para hacerlo en el Mundial. Directv fue muy generoso en darme la oportunidad de hacerlo en TV abierta. Cambia mi rol, ya que desde el 2010 siempre seguía a la selección para Sport 890 y Directv. Ahora la prioridad estará en los programas diarios y el análisis de los partidos para La Tele. Tenemos flor de equipo, el canal prepara esta cobertura con mucha anticipación e invierte en aspectos técnicos. Ya demostró con creces que está despegado en ese rubro y ahora nos queda a nosotros presentar ese trabajo.



-¿Cuál es tu expectativa sobre el desempeño de Uruguay?



-Pronóstico reservado. Cautela. No llegamos en el punto esperado en varios lugares de la cancha, hay dudas marcadas por temas físicos y de competencia y eso nos obliga a ser medidos. Hay puntos altos que nos invitan a soñar y otros que nos ubican más en una realidad compleja. Espero que estos días que falten mejoren determinados niveles para llegar mejor y más fuerte cómo equipo al estreno del 24 de noviembre ante Corea. Espero con convicción poder pasar la serie, aunque sé que tendremos dificultades. Luego depende de los cruces y cómo crecemos en esos tres juegos.



-Luego de varios años, no estás en las transmisiones de básquetbol de Tenfield. ¿ Qué pasó?



-Se cortó un vínculo profesional con el básquetbol después de 20 años. Yo estaba comentando un solo partido semanal. Por mis tiempos, tengo poco espacio a la noche ya que Directv Sports creció mucho en la grilla y les doy la prioridad. Siempre mantuve el rol en Tenfield por el cariño al básquet, por mis compañeros y por ser un lugar donde trabajé muy cómodo siempre. Nunca traté de cortarlo, algo pasó que no gustó y tengo que aceptarlo. Prefiero mantener el buen vínculo con mis compañeros y seguir para adelante. Nada para reclamar.



-¿Te consideras hoy uno de los más influyentes en opinión deportiva?



-Tengo 30 años trabajando en el medio, 25 en Sport 890, hace 12 tengo el programa diario, comento los partidos en radio, trabajo en televisión en Telemundo, Polideportivo y hace 10 años soy corresponsal en Directv Sports. Entiendo que tengo mucha responsabilidad a la hora de opinar y analizar los temas. Para tantas horas de exposición y opinión es normal en el fútbol dividir aguas. Más allá de puntos de vista distintos, momentos más calientes, creo que hoy estoy más sólido para saber qué batalla dar, cuál vale la pena y cuál no. No es simple, pero no puedo cargarme de energías negativas o de egos exacerbados, cuando hay tanta cosa linda en mi profesión y en mi carrera.

Federico Buysan. Foto: Maxi Ovalle

-A nivel político y comercial, el fútbol vive una grieta ¿Cómo crees que se saldrá de esta situación de enfrentamiento?



-El problema existe y es real. La diferencia es entre Tenfield y un grupo de jugadores referentes de selección, algunos que ya no están en actividad, que jamás pudieron acercarse y dejaron de rehén al fútbol entero. Ambas partes tienen intereses comerciales: Tenfield en su negocio de televisión y los jugadores queriendo participar más en la toma de decisiones y buscando más recursos para que entren en el fútbol. Ambas posiciones son válidas, el tema son las formas. Es una lucha muy fuerte, con mucha gente quedando en el medio y tomando partido. Desde jugadores, clubes, presidentes, gremios, sociedades anónimas, integrantes del Ejecutivo, periodistas… Nos daña, nos divide, lleva años y nunca se pusieron de acuerdo, ni creo que quieran, los egos de quienes lideran esta lucha es más fuerte, que buscar una solución definitiva. Nadie pudo intervenir con éxito entre las partes.



-El trabajo como periodista con ese marco de lucha de poder, ¿es más complicado?



-Es complicado y genera situaciones tensas. Tenés que estar de un lado o del otro y ese no es el camino adecuado para analizar el tema. Acá hay que buscar el mejor acuerdo para el fútbol con Tenfield o sin Tenfield. Televisamente Tenfield presenta transmisiones espectaculares, acá lo que se cuestiona es el monto para los clubes/jugadores y formas de actuar. No comparto que se tomen posiciones radicales, respeto a quienes lo hacen, pero intento tener siempre las dos versiones. En la radio y en la tele, siempre doy las dos campanas. No creo en buenos y malos de un solo lado. Esto es por plata y egos. Trabajo y trabajé para todos, el tema es cómo hacer tu trabajo, ahí radica la diferencia. Pero eso es muy personal.



-En redes sociales suelen aparecer a veces voces anónimas (y no tanto) que hablan de “periomanyas” o “prensablanca”. ¿Cuánto te afecta ese tipo de comentarios?



-Afecta más a terceros que a nosotros. Llevo 30 años en el medio, nadie me regaló nada. Mi carrera fue bien paso a paso, me equivoqué mucha veces, pero defiendo mis empresas y compañeros siendo el mejor profesional posible. El fanatismo, las campañas que se generan en redes son peligrosas, pero más cuando participan dirigentes promoviéndolas. Si realmente tomara partido, me fallaría a mí, a mi familia, a mis compañeros y a la gente que nos sigue.



-¿Cómo tomaste la salida de Cata de la pantalla y La Culpa de Colón Mujeres?



-Primero, tratando de acompañarlas porque es un grupo de mujeres increíbles y talentosas. Se llevan muy bien entre ellas y por eso la química de grupo. La TV es así, les tocó estar 3 veces por semana cuando el formato Tinelli había decaído. Ahora es entendible la movida del Canal de apostar al regreso de un “socio” pesado e influyente como Tinelli. Creo que pudieron hacer convivir ambas versiones hombres y mujeres, los dos tenían sus seguidores muy marcados. Cata mantiene relación con el Canal, sé que la valoran humana y profesionalmente y esperemos verla en 2023 en algún proyecto. Si te digo que lo que vivo en la calle con ella y La Culpa y lo que le dicen diariamente no me deja de sorprender. El Teatro lo demostró con creces. Adoran a ese equipo y ojalá puedan volver, el canal apostó por primera vez a un programa de humor 100% de mujeres, en prime time y fue exitoso.



-Llevan 10 años de casados con Catalina, una permanencia poco común en las parejas. ¿Cuál es la clave de esta relación?



-Increíble cómo pasó el tiempo. Ya son 12 años con Cata. 10 y medio de casados. Tenemos una familia que nos disfrutamos mucho, hijas chicas en crecimiento, los grandes en adolescencia, pero sobre todo nosotros disfrutamos proyectarnos juntos y a pesar de nuestra carga de trabajo, estar atentos y participarnos del día a día. Buscamos tener nuestro momento en el día, Cata es tremenda compañera, siempre con alegría, generosa y es un sostén clave para que yo pueda dedicarme a todos mis trabajos. Nos seguimos eligiendo y nos encanta estar juntos. Aparte de que yo soy una papa como marido...