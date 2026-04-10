Periodista de Canal 4 se quebró en vivo al recordar a su abuela: "Fue la peor pérdida de mi vda"

Un momento de profunda emoción se vivió en el programa de streaming Entre Nos (Mediarte), cuando la periodista Natalia Gemelli no pudo contener las lágrimas al recordar a su abuela fallecida. “Mi abuela falleció con 92 años y fue la peor pérdida de mi vida”, expresó con la voz quebrada, generando un clima emotivo que también alcanzó a los conductores Néstor Remeseiro y Ana Laura González.

El estudio quedó en silencio por unos segundos. “Es difícil esto. Los abuelos nos marcan y mucho”, atinó a decir González, visiblemente movilizada por el relato de la periodista de Canal 4, integrante de 8AM y de Telenoche.

Gemelli compartió detalles de su vínculo entrañable con su abuela, a quien describió como “la persona más divertida, simpática y ocurrente”. Recordó que todos sus amigos querían visitarla, fascinados por su carisma y sus historias, muchas veces pícaras, que contrastaban con su apariencia correcta. “Era un personaje”, resumió.

Uno de los momentos más significativos del testimonio fue cuando mostró el tatuaje que lleva en su cuerpo:

en letra manuscrita de su abuela, lleva escrita en el brazo la frase “Très joli”. Es una expresión que su abuela, de orígenes franceses, le repetía cada mañana al despertarla con una chocolatada antes de ir al colegio. “Me agarraba la carita y me decía ‘très joli’”, recordó en referencia a una frase que en francés significa "muy bonita".

La periodista también reveló que dejó de trabajar para acompañarla en sus últimos días. “La cuidé hasta el final. Fue muy doloroso. No quedé bien después de eso, me costó mucho”, confesó. A más de una década de su partida, la emoción sigue intacta: “Hasta ahora la recuerdo y lloro”.

El tatuaje, según explicó, fue una forma de canalizar ese duelo. “Me alivió un montón”, aseguró. Aunque en su momento generó diferencias familiares —especialmente con su hermana—, hoy lo siente como un homenaje permanente.

El clima en el estudio reflejó el impacto del relato. “Es la primera invitada que nos deja así”, admitió Gonzalez.