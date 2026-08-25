Periodista de Canal 10 se luce también como arquero: fue campeón y alcanzó una racha de 630 minutos sin goles

La seguridad bajo los tres palos se convirtió en una marca registrada de Miguel Chagas, arquero de Olimpo Senior +40 pero mejor conocido por su rol periodístico como cronista de Subrayado. Es que por estos días, el comunicador es ahora noticia deportiva: como golero alcanzó una cifra impactante en la Liga MVD de 630 minutos sin recibir goles.

Si bien se trata de una competencia amateur, la categoría cuenta con varios nombres de pasado destacado en el fútbol profesional. Entre otros, participan exjugadores como Walter Gargano, Juan Manuel Olivera y Carlos Grossmüller.

Chagas, de 42 años, es conocido especialmente por su trayectoria en los medios. Actualmente integra el equipo periodístico de Subrayado y con el paso de los años se convirtió en uno de los referentes de la crónica policial y judicial en la televisión uruguaya en varias pantallas: trabajó también en los canales 4 y 12.

Miguel Chagas.

Pero el periodista salteño también tiene una larga historia vinculada al fútbol. En su juventud defendió a selecciones de Salto y atajó en varios equipos de Primera División del departamento. En diciembre de 1999 integró una preselección uruguaya dirigida por Víctor Púa y, ya en Montevideo, pasó por las divisiones juveniles de Peñarol.

Su vínculo con el deporte continuó incluso fuera de la cancha. Chagas completó los estudios como entrenador y obtuvo la Licencia Pro Conmebol en el Instituto Técnico Profesional de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (ITP-Audef).

En la actualidad defiende el arco de Olimpo Senior +40, equipo que en este 2026 celebra sus primeros diez años y que viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura de la Liga MVD.

La campaña tuvo a Chagas como protagonista de una racha notable. Olimpo venció 1-0 a Madrugada, 3-0 a Charrúa, 3-0 a Notarial, 3-0 a Bonsái y 4-0 a Bello Horizonte. Este último triunfo, correspondiente a la fecha final del Apertura, le permitió al equipo quedarse con el título.

Miguel Chagas Foto: captura

Y la valla invicta se extendió al Torneo Clausura. En el debut, Olimpo goleó 4-0 a Sporting Bulinbaba y en la segunda fecha se impuso 4-1 frente a Chipiroka.

Fue precisamente en ese encuentro cuando terminó la extensa racha: el gol llegó sobre el final del primer tiempo y, como una curiosidad adicional, fue producto de un autogol.

De esta manera, Chagas completó 630 minutos consecutivos con el arco en cero. Para encontrar el último tanto que había recibido antes de esta seguidilla había que remontarse al 16 de mayo, cuando Olimpo empató 1-1 frente a Tigre.

Una estadística poco habitual para el fútbol amateur y que confirma que, además de su reconocida faceta periodística, Chagas mantiene intacta su vieja pasión por el arco.

