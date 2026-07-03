"Nadie me regaló nada"; Zaira Nara habló de la casa que construyó en Uruguay y su presente amoroso

Mientras cubre el Mundial 2026 desde Miami para el streaming DGO, la modelo y conductora argentina Zaira Nara abrió las puertas de su intimidad y reveló cuánto significa Uruguay en su presente. En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, la hermana de Wanda Nara habló de la casa que construyó en el país, recordó el trabajo que realizó durante el verano uruguayo y aseguró que uno de sus mayores orgullos fue haber concretado ese proyecto con recursos propios.

Nara, de 37 años, integra el equipo de DirecTV que sigue la Copa del Mundo desde Estados Unidos, una experiencia que calificó como “increíble” y que representa su primera cobertura periodística de un Mundial, luego de haber asistido anteriormente como imagen de distintas marcas.

Sin embargo, entre recuerdos del campeonato y reflexiones sobre su presente laboral, Uruguay ocupó un lugar destacado en la conversación.

El verano uruguayo. La conductora contó que la propuesta para cubrir el Mundial llegó varios meses antes del inicio del torneo, cuando todavía trabajaba en Uruguay.

“Tenía la propuesta desde el verano, cuando estaba con mi programa en Uruguay con los mismos productores”, relató en referencia al streaming estival que hizo desde la costa oriental. Según explicó, dudó durante un tiempo antes de aceptar el desafío por la distancia que implicaba respecto de sus hijos, Malaika y Viggo. Finalmente, el apoyo de su expareja, Jakob von Plessen, fue determinante para animarse al viaje.

Durante la cobertura desde Miami, sus jornadas comienzan con reuniones de producción y continúan con las transmisiones de DGO junto a un equipo integrado por figuras como Pampita, Andy Kusnetzoff, Joaquín “Pollo” Álvarez, Sole Fandiño y Lola Latorre.

Uno de los pasajes más llamativos de la entrevista fue cuando habló de las metas personales que logró cumplir.

Al ser consultada sobre si todavía sueña con casarse o tener más hijos, respondió que hoy no planifica su vida de esa manera y puso como ejemplo dos objetivos que sí decidió concretar: cubrir un Mundial y construir una casa en Uruguay.

“No soy de esas que dicen ‘me gustaría esto o aquello’. Sí soy de las que cuando quieren algo lo ponen en marcha, como fue hacer mi casa en Uruguay. O cubrir el Mundial”, afirmó.

Zaira Nara en su jardín de Punta del Este.

La modelo explicó que siente orgullo por haber desarrollado su patrimonio gracias a su propio trabajo y remarcó que desde muy joven administró personalmente su dinero.

Nara también brindó detalles sobre el proceso de construcción de su vivienda en Uruguay, en José Ignacio, y reveló que investigó personalmente cada paso del proyecto.

Contó que recibió asesoramiento de su histórico representante, Willy García Navarro, quien la ayudó especialmente a seleccionar la empresa constructora.

“Willy García Navarro, mi manager, me ayudó en decisiones como elegir la constructora uruguaya para hacer mi casa, porque desconocía ese ámbito, pero yo soy de investigar mucho, voy a fondo”, explicó.

Según contó, le gusta involucrarse directamente en todos sus emprendimientos y evita delegar decisiones importantes. “Me ocupo personalmente”, resumió.

En esa misma respuesta, Zaira repasó cómo construyó su patrimonio desde el inicio de su carrera. Recordó que comenzó a trabajar como modelo a los 16 años y que con su primer comercial pudo comprarse un automóvil. Tres años más tarde adquirió su primer departamento.

Zaira Nara a la salida de Ovo Beach. Nicolas Donatte

“Nadie me regaló nada, ni mis papás”, aseguró.

Incluso recordó que mientras estudiaba Derecho pagaba ella misma la facultad, el seguro del auto, los peajes y las multas, una forma de administrar sus ingresos que, según contó, heredó desde la infancia.

“Si mi abuela nos regalaba diez pesos, mi hermana los gastaba y yo los guardaba”, recordó entre risas.

Actualmente administra sus propias marcas comerciales, entre ellas una línea de cosmética y una marca de yerba, y asegura que disfruta involucrarse personalmente en las negociaciones.

Soltera y libre. En el plano sentimental, la conductora confirmó que actualmente no está en pareja.

Luego de que durante el verano fuera vinculada al polista francés Robert Strom, aclaró que aquella historia no prosperó y que hoy disfruta plenamente de la soltería.”Estoy sola, disfrutando muchísimo de este presente”, afirmó.

Explicó que durante gran parte de su vida adulta estuvo en pareja y que hoy prioriza su trabajo, sus hijos y la libertad para desarrollar sus proyectos.

Incluso sostuvo que, si en algún momento vuelve a enamorarse, buscará una relación distinta.

“Quiero un hombre que me acompañe, pero que respete mi libertad, mis tiempos con mis hijos y que no me corte las alas de todo lo que hago”, expresó.