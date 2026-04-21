Luto en la noche montevideana: falleció Antonio "Tony" Ramírez, director de la disco tropical "Club de Anita"

La movida tropical uruguaya atraviesa horas de dolor tras el fallecimiento de Antonio “Tony” Ramírez, histórico director de la discoteca El Club de Anita. Tenía 57 años y su partida fue confirmada este lunes 20 de abril a través de las redes sociales del emblemático local.

“Hoy 20 de abril se fue a un hermoso viaje eterno Antonio. Para todos nosotros ‘Tony’, queremos hacerles llegar la noticia que se fue en paz, con mucho amor de su familia y con una sonrisa. No hay muchas palabras que decir, solo descansa en paz”, expresaron desde la cuenta oficial del club, reflejando el tono íntimo y familiar que siempre caracterizó al espacio.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en el ambiente artístico y nocturno. El ilusionista El Mago Ledo lo recordó con un mensaje cargado de afecto: “Nos despertamos con la triste noticia… el director responsable durante tantos años de la legendaria Casa de Anita. Un gran agradecimiento por todo lo brindado, tanto por ti como por tu progenitora Anita”.

Desde el Palacio Sudamérica también se sumaron a las despedidas: “Hoy la música tropical está de duelo. Se nos fue otra gran persona, otro grande de la movida tropical. Gracias por esa gran amistad”. Otro local bailable, como el Tropy, también despidiò a Ramírez con sentidas palabras.

Por su parte, la artista Marhiel Barboza destacó el vínculo personal que mantenía con Ramírez: “Nos dejaste físicamente, pero tu recuerdo permanecerá por siempre en los corazones de los uruguayos. Gracias por tanto, Tony querido”.

Antonio "Tony" Ramírez y su mamá Anita bailando en un cumpleaños en El Club de Anita.

Un legado ligado a la historia de la música tropical

La vida de Tony Ramírez estuvo profundamente ligada a El Club de Anita, una institución clave en la difusión de la música tropical en Uruguay. Hijo de su fundadora, Antonia Paleo —la recordada Anita—, creció prácticamente dentro del local: a los cinco años ya corría por sus pasillos y a los 15 comenzó a trabajar detrás de la barra.

Con el paso del tiempo, asumió la conducción del boliche y se convirtió en el guardián de un legado construido sobre el respeto, el ambiente familiar y el apoyo constante a los músicos. Durante décadas, el club fue escenario de innumerables artistas y se consolidó como uno de los espacios más influyentes del género.

En 2024, el local celebró sus 50 años con un espectáculo en el Sodre, reuniendo a más de 20 artistas en una noche que repasó su historia y su impacto en distintas generaciones. A lo largo del tiempo, logró atravesar crisis económicas e incluso la pandemia, manteniéndose como un bastión de la música tropical.

Quienes pasaron por su pista coinciden en un punto: en el Club de Anita reinaba una mística particular, heredada de su fundadora y sostenida por Tony, que garantizaba respeto, cercanía y oportunidades para los músicos.

Tony, su mamá Anita, una tía y el mozo que hace 30 años trabaja en el Club de Anita

Más allá de su rol empresarial, Tony Ramírez fue una figura profundamente querida en el ambiente. Su trato cercano, su compromiso con el trabajo y su vínculo con artistas y público lo convirtieron en un referente indiscutido de la noche montevideana.