Luis Ventura volvió a "Intrusos" a ocho años de su explosiva salida: "Me siento raro"

El martes, al comienzo de la segunda entrega de Florencia de la V al frente de Intrusos, un detalle llamó la atención a los televidentes del ciclo argentino: la silla que debía ocupar Marcela Tauro estaba vacía.



“A la Tauro la vacunaron con la tercera dosis, tuvo fiebre y no pudo venir”, dijo la conductora, y de inmediato inició una especie de breve acting para encontrar a un suplente que estuviese a la altura de las circunstancias.



“Intrusos nuevo, 2022, no podemos sentar a cualquiera, tiene que venir alguien experimentado, alguien que conozca la mesa, un referente”, lanzó. “Para mí tiene que ser alguien que está siempre en el canal porque está grabando... ¡Me tienen que buscar a Luis Ventura!”, exclamó.

En cuestión de minutos, la producción “interceptó” al periodista en un pasillo —vestido de traje y corbata—, le puso el micrófono y lo llevó al piso. Durante los primeros 20 minutos del programa, Ventura se emocionó, revivió los primeros tiempos de Intrusos y repasó algunos de sus más recordados escándalos.



En realidad, el periodista ya estaba al tanto de su vuelta a Intrusos, y así lo expresó días atrás en su columna de opinión para el portal argentino Diario Show. "¡Qué cachetazo al alma! Después de 8 años de haber recibido la noticia televisiva en una internación sanatorial que me había despedido del programa que había visto nacer y crecer, por una decisión personal de conocimiento público me quedaba afuera del exitoso ciclo", escribió.

"Hoy es Intrusos el que vuelve a llamar. Me dicen que la conducción será de Florencia de la V, que en el nuevo barco también estará de regreso y evocando aquel histórico programa Marcela Tauro, otra sobreviviente de aquella guardia. Yo estoy tan cómodo con Karina Mazzocco y mis compañeros de A la Tarde, en la señal de noticias de A24 con Marcela Pagano y con mi nave sabatina de Secretos Verdaderos que no sé qué hacer", agregó.



"Quedan pocas horas para que Intrusos vuelva al aire en su renovada etapa y yo sigo desvelado sin dormir. Es hora de tomar decisiones y eso me pone en un lugar muy difícil pero también me hace sentir más vivo que nunca. Por eso, les agradezco a todos los que vuelven a creer en mí y a la gente que jamás me dejó morir. Te lo digo yo", sentenció en su momento.



Por eso, el martes se emocionó durante su regreso al estudio de Intrusos. “Bienvenido a la Argentina! ¿Cómo estás, Luis?” lo presentó Florencia. “Me siento taro”, alcanzó a decir Ventura. “Ocho años”, respondió enseguida Ventura cuando la conductora le preguntó hacía cuánto tiempo estuvo sin sentarse en la mesa del programa, desde que se fue en 2014 tras un explosivo entredicho con Jorge Rial.



“Es volver a la casita de los viejos”, dijo, muy emocionado. “En realidad, transitando el mundo de lo que es el chimento y el espectáculo, yo siempre digo que pioneros fueron Héctor Ricardo García, Lucho Avilés y Jorge Jacobson, pero lo que marcó Intrusos fue un estilo”, explicó. “Fue como un quiste que se metía en el mundo del espectáculo. Nosotros íbamos a cubrir un estreno e íbamos caracterizados como los personajes que teníamos que entrevistar. Cuando salían, los entrevistábamos disfrazados”, recordó.