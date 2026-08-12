Luis Lacalle habló de la polémica por el libro de Loli Ponce de León y fue tajante: “No es verdad”

Luis Lacalle fue invitado a Charlas Fix, el ciclo que conduce Ana Matyszczyk, y dejó un sinfín de titulares. Durante la entrevista repasó desde su carrera incipiente como influencer de música, con más de 60 mil seguidores, y su proceso creativo, hasta sus gustos musicales y su vida como hijo y nieto de presidentes de la República.

También habló de cómo vivió la separación de sus padres, de la relación que mantiene con ambos y hasta se animó a opinar sobre De Palabra, el libro que publicó Loli Ponce de León.

Ya desde el arranque de la entrevista descartó tener interés en dedicarse a la política. Y aunque dijo no querer calificar de “tóxico” ese ambiente, reconoció que existen peleas y tensión constantes. “De chico nunca fui muy conflictivo y no me gusta meterme en esos ambientes”, señaló.

También explicó que no hace ningún esfuerzo por separarse de su apellido, sino que simplemente no habla de política en sus redes porque ese no es su perfil. “Mi madre es paisajista y no hablo de plantas”, bromeó.

Si bien señaló que, visto desde afuera, venir de una familia de presidentes —su padre y su abuelo— puede parecer extraño, para él siempre fue parte de su realidad: nació con eso. En ese sentido, se definió como “medio neutral” o “tirado a la derecha por costumbre”, pero aseguró que no se imagina votando fuera del Partido Nacional. “Siento que tendría una voz de toda la gente para atrás”, dijo entre risas.

También habló de su vínculo con la residencia de Suárez y confesó sentir un cariño especial por ese lugar. Según contó, se adaptó fácilmente a la nueva dinámica familiar tras la llegada de su padre a la Presidencia. “A veces voy al Prado y pienso: no puedo creer que me quedé afuera. Me encantaba”, comentó.

Sobre su padre, recordó que lo veía más cuando ya era presidente que durante la campaña. “No cambió tanto y yo estaba madurando mentalmente. Me formé con esa vida. Fue raro el cambio en 2025, pero crecí con esa vida”, reconoció el hijo de Luis Lacalle Pou.

También contó que hace terapia desde fines de 2024. Según explicó, comenzó porque tenía varias dudas y quería resolver “cierto barullo” interno, y después decidió continuar.

La música también tuvo un papel importante durante esa etapa. Explicó por qué No Te Va Gustar apareció en un momento en el que necesitaba una escapatoria y cómo la banda se convirtió en una suerte de refugio a fines de abril de 2025. “Corté con toda la vida con la que crecí, tenía algunos vínculos complicados y encontré ahí algunas letras donde me sentía representado”, relató.

El álbum debut de Olivia Rodrigo también lo ayudó durante ese período en el que, según describió, “se había roto todo”. Había atravesado su primer desamor y, al mismo tiempo, sus padres se estaban separando.

“Fue la primera vez que me sentí comprendido por alguien y fue el primer disco que escuché entero. Una parte de mí hay en ese primer disco y en ella como artista”, reconoció.

Qué dijo Luis Lacalle sobre el libro de Loli Ponce de León

Luis Lacalle Ponce de Leon, creador de contenidos e hijo Luis Lacalle Pou y Lorena Ponce de León. Natalia Rovira/Archivo El Pais

Uno de los tramos más picantes de la entrevista llegó cuando Matyszczyk quiso saber si había leído el libro que publicó su madre. “Todavía no, me lo dio para leerlo pero le fallé”, admitió.

Sin embargo, explicó que había hablado con ella antes de que se publicara y que conocía “casi toda la trama”, ya que había vivido muchas de las situaciones que allí se cuentan.

Respecto a las polémicas que surgieron alrededor del libro, especialmente aquellas en las que se sugería que su padre no quería que Loli tuviera protagonismo y que eso había generado conflictos en el matrimonio, Luis contó que se enteró de esa versión una vez que el libro ya estaba publicado.

“Ella no escribió el libro, cabe aclarar, aunque lo mandaron a aprobar. Creo que es algo que no lo quiso decir así. A los escritores y el periodismo les gusta amplificar algunas cosas y capaz que el error estuvo en no verificar cómo estaba escrita una parte que todo el mundo iba a entrar a leer”, señaló.

También indicó que habló del tema con su madre y que esa no fue una situación que ella hubiera querido “expresar de esa manera”.

Consultado directamente acerca de la versión de que a su padre no le gustaba el protagonismo de Loli, fue categórico: “No es verdad”.

“No quiero echar la culpa a quien lo escribió, pero no es real. Le preguntás a cualquiera de los cinco integrantes de la casa y no es algo que haya sido así. El error fue no chequear”, afirmó.

Consultado acerca de si conversó con su madre sobre ese episodio, dijo que al mirar hacia atrás no recuerda haber tenido demasiado diálogo sobre el tema. “Fue algo que pasó y sabiendo cómo era la situación dije: el error principal fue no chequear”, señaló.

El presidente Luis Lacalle Pou junto a su hijo. Foto: Leonardo Mainé.

Acto seguido, Luis destacó que mantiene una excelente relación con sus dos padres y aseguró que esa fue la única vez que se presentó una situación de esas características.

Comentó que conoce a ambos, que intenta entender qué pasó en cada caso y cómo piensa cada uno. Y se definió como una figura neutral dentro de la familia: “Estoy en el medio, escucho como siempre tan neutral, tan Suiza, escucho las dos versiones y si tengo que sacar una conclusión, la saco. No tomo partido porque tampoco es muy justo”, señaló.

Sobre el vínculo actual entre sus padres, lo definió como “una relación madura” y explicó que actualmente no hablan demasiado. “Están cada uno por la suya ahora. A nivel hijo no he sentido esa tensión”, cerró.