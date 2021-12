Luis Alberto Carballo resolvió bajarse del Carnaval tras polémica en redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Alberto Carballo no será parte del Carnaval 2022. El comunicador había arreglado su incoporación a Zíngaros pero luego de una dura polémica en redes sociales tras una comentada entrevista al líder de Sociedad Anónima, Carlos Barceló, decidió bajarse de la Fiesta de Momo.

“Se me fueron las ganas”, declaró en entrevista con Julio Ríos para su ciclo “Charlando con Julio Ríos”. El origen de la polémica radica en que Carballo ha declarado su condición como votante del Partido Nacional.

“Muchas gente que me sigue y me mira, no comparte lo que yo pienso. Pero estoy para otra cosa. Yo no hago un programa político. Circunstancialmente, como en esa nota con Carlos, se habló de política”, agregó.

Muchos increparon a Carballo por la forma en que llevó adelanta la nota. Siendo votante del Partido Nacional, argumentaron algunos, no rebatió las ácidas opiniones políticas de Barceló, identificado con la izquierda.

La polémica en redes llegó también en un momento complicado a nivel personal para Carballo tras una internación de su madre. "Lo quiero en este momento es tranquilidad", dijo.