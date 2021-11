El enojo de Carballo por repercusiones de su nota a Carlos Barceló: "¡Agárrense con otro!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada no fue una más en Algo contigo. El programa de Canal 4 estuvo cargado de tensiones luego de que Carlos Barceló, el líder de humoristas Sociedad Anónima, estuviera de invitado en el piso. Fragmentos de la charla se viralizaron en Twitter y tras la ola de críticas, Luis Alberto Carballo reaccionó con enojo.

Todo empezó cuando el conductor del ciclo le preguntó a Barceló si el carnaval se había politizado "del todo", y si la competencia ahora no excluía a parte de la sociedad y se dirigía solo a un sector. Para ejemplificar su idea, Carballo contó que una persona no frenteamplista no se había sentido reflejada en los chistes de un espectáculo que había visto. Ante eso, le comentó al comunicador: "Me fui enojado, como me pasa en carnaval".

La conversación rápidamente fue tomando un tono político, con visiones diferentes entre el entrevistado y el entrevistador. "Si no aparece en la tele y en los medios de comunicación, la sociedad tiene una forma y es que las expresiones populares hagan aparecer lo que los medios no hacen aparecer", opinó Barceló que se refirió, en concreto, a la investigación realizada a 14 profesores del Liceo 1 de San José por, en 2019, haberse tomado fotos a favor de la campaña No a la reforma en el centro educativo.



Según el humorista, ese tipo de noticias no aparecen en los noticieros con el suficiente énfasis que se le debería dedicar. La charla se extendió a América Latina y diferentes casos en los que el manejo de la información no fue, a su entender, lo suficientemente cuidadoso.

Tras la entrevista, en las redes sociales se criticó la manera en que Carballo llevó adelante la nota. En Twitter, diferentes usuarios opinaron que Barceló le había dado "un paseo", "un baile" o "una paliza" al conductor de Algo contigo, que no demoró en reaccionar.

Que paliza clase le está dando a Carballo el Compañero Barceló.

De pie 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/xGYg0ws4lH — 乇ㄥ ㄒ卂匚卄ㄩ ✊🏻 (@tachu1979) November 17, 2021

Quien de ustedes dijo que Barcelo sacó a pasear a Carballo?? Esta muy indignado, enojado y amenaza con no salir en Carnaval. Ojalá cumpla su promesa. — Adriana (@ADRY112) November 21, 2021

No no la domada que le pega Barceló a Carballo https://t.co/rpB11ZQt1C — another gerardo nieto (@nicolas_dalmao) November 19, 2021

Ese tipo de comentarios llevó a que el viernes, Carballo hiciera un enojado descargo en su ciclo. "No sé cuál es el motivo, no me cierra. ¿Están enojados y se la agarran con el primero que no los votó? ¡Vamo' arriba! Tenemos que convivir", disparó.



"Hay gente que pone en Facebook que me tienen que echar del carnaval. ¿Saben qué? Lo estoy pensando a esta altura, si hice bien o mal" en aceptar participar, deslizó. "Yo ya quería largar todo, porque si este es el grado de agresión que hay, me imagino lo que va a ser en carnaval. Hasta pienso: no quiero perjudicar a Zíngaros", dijo en referencia al conjunto que representará esta temporada.

Cada vez más molesto, Carballo dijo: "¡Yo hago lo que quiero, porque tengo 54 años y si hoy quiero salir, salgo, y si mañana no quiero salir, no salgo!". Y aclaró: "El carnaval nunca me mató el hambre porque yo nunca pasé hambre, porque tuve unos viejos divinos que se rompieron el c... para que a mí no me faltara nada (...) No me rompan las pelotas, de verdad lo digo. ¿Qué les pasa? ¡Agárrense con otro! Si están enojados, agárrense con otro, no se la agarren conmigo". Para rematar, aseguró que la habia pasado "muy mal" en las últimas horas.

El descargo de @LuisCarballo4 tras el escándalo en redes por las repercusiones de Carlos Barceló 👉🏽"Hay gente que dice que me tienen que echar de carnaval. Con este grado de agresión lo estoy pensando a esta altura", expresó 🗣️ "De verdad la pasé muy mal" pic.twitter.com/KuvtdTRcRC — Algo Contigo (@AlgoContigo4) November 19, 2021

El asunto no quedó ahí. Varias personas continuaron opinando del tema en redes, entre ellas el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, el periodista Fabián Cardozo. Dijo en Twitter que los discursos de odio no tienen "color ni ideología" y se extendió: "No hacemos un buen país generando una guerra en 280 caracteres entre quienes dicen tener razón y otros que dicen lo mismo gritando mas fuerte. Hacemos un país de mierda".