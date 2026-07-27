"Los amargados no pueden aceptar que tenga 63 años": Xuxa lanzó su gira de despedida y respondió a las críticas

Después de décadas al frente de uno de los personajes infantiles más populares de Latinoamérica, Xuxa Meneghel empezó la gira con la que planea despedirse del personaje con el que saltó a la fama. La cantante y conductora brasileña estrenó este sábado O Último Voo da Nave ("El último vuelo de la nave", en español) con un estadio colmado en San Pablo y un espectáculo que repasó distintas etapas de su trayectoria, desde Xou da Xuxa hasta Xuxa Só para Baixinhos.

El primer concierto se celebró en el Nubank Parque, el antiguo Allianz Parque, donde miles de personas agotaron las entradas para reencontrarse con la artista de 63 años. El espectáculo tendrá una segunda función en San Pablo y luego continuará por Curitiba, Belo Horizonte y Río de Janeiro.

La propuesta, según crónicas publicadas por medios brasileros, está atravesada por la nostalgia. Xuxa apareció con distintos vestuarios brillantes —plateado, negro y dorado— mientras un enorme telón proyectaba imágenes de diferentes momentos de su carrera y recreaba escenarios de sus históricos programas de televisión.

La puesta incluyó una pasarela que la acercó al público, efectos de luces, pirotecnia y el regreso de la clásica nave espacial, esta vez convertida en un ovni rosa que descendió desde lo alto del escenario, recorrió el estadio para marcar el inicio y el final del recital. Las imágenes de ese momento se viralizaron en redes.

Así arrancó el show de Xuxa en Brasil!

EL ÚLTIMO VUELO DE LA NAVE en su primera fecha!

Ke le decimos tribunahhh? pic.twitter.com/AEhaavgZ73 — Guille Barrios🏆🌈 (@OkGuilleBarrios) July 25, 2026

Otro de los momentos más celebrados fue la aparición de varias de las Paquitas que la acompañaron durante la época de Xou da Xuxa. Andréa Veiga, Tatiana Maranhão y Flávia Fernandes participaron de un breve segmento en el que interpretaron cuatro canciones, entre ellas "Para Sempre Paquita". También reapareció Txutxucão, uno de los personajes más recordados de la etapa de los años 2000.

Más allá del repaso por sus grandes éxitos, el show también estuvo marcado por varios mensajes sociales. En distintos momentos de la noche, Xuxa habló sobre la importancia del respeto, condenó la homofobia y la violencia contra las mujeres y los niños, defendió las religiones de matriz africana y pidió paz en un contexto internacional atravesado por los conflictos.

Durante la interpretación de "Arco-Íris", se envolvió en una gran bandera del orgullo LGBT+ y dedicó la canción a la comunidad. Más adelante aprovechó otra intervención para hablar sobre el cuidado del ambiente y cuestionar el consumo de carne animal. "No consuman animales, ustedes tienen elección; ellos no", expresó antes de insistir en la necesidad de proteger la naturaleza. Además, interpretó "Abecedário da Xuxa" usando Lengua Brasileña de Señas (Libras), como un gesto hacia los niños con discapacidad auditiva.

En la previa del inicio de la gira, Xuxa también respondió a quienes cuestionan que continúe presentándose en vivo a los 63 años. La conductora aseguró que encontró inspiración en Madonna, de 67, para volver a realizar una gira de estadios y fue tajante al referirse a las críticas.

"Los amargados no puede aceptar que tenga 63 años y siga recibiendo tanto cariño", afirmó. "He escuchado decir: 'Cuando era joven no me caía bien; ahora que es mayor me cae todavía peor'. Pero es parte de la vida. Uno se despierta y puede elegir dos caminos: el de ser bueno o el de ser malo".

La artista también aclaró que O Último Voo da Nave no representa un retiro definitivo de los escenarios, sino una despedida del personaje con el que marcó a varias generaciones de niños. "Será una despedida de esta nave espacial que me transporta a un lugar donde uso cosas que ya no me corresponden. Entiendo que el público todavía quiera verme así, con esas canciones, esa ropa y esos colores. Pero espero que después me permitan dejar de hacerlo", concluyó.

Tras el estreno de la gira, Xuxa publicó un mensaje en Instagram para agradecer la el entusiasmo del público. "Quería agradecerles a todos los que pudieron estar ayer en el estreno de El último vuelo de la nave y se permitieron cantar, bailar, emocionarse y ser felices", escribió.

"Y también a quienes no pudieron ir, pero estuvieron alentando para que todo saliera bien. Gracias, gracias, gracias por tanto amor y cariño que estoy recibiendo de tantísima gente. El 31 hay más", sumó, en referencia al segundo concierto que ofrecerá en San Pablo antes de seguir con la gira por otras ciudades de Brasil.