La lluvia no detuvo la alegría de la segunda jornada del Carnaval de Melo

El Carnaval de Melo vivió este domingo su segunda jornada de desfiles a puro color, baile, diversión y... lluvia. Sí, cerca de las 23:00 y con dos horas de desfile, las gotas no se aguantaron en la frontera y bajaron también a desfilar por la Av. Aparacio Saravia.

Las inclemencias del tiempo hicieron que se abreviara la agenda: algunas agrupaciones y el desfile de la deportista Cecilia "La Reina" Comunales y también de la modelo Antonela Lima pasaron para este lunes. Pero lo que no detuvo la lluvia fue el baile y la alegría melense.

El show de Márama se desarrolló como estaba previsto, a pesar de que se demoró y hubo escenas de tensión en cuanto algunos integrantes de la banda no querían subir al camión donde iba a desfilar por la lluvia. Pero finalmente, Agustín Casanova y sus compañeros salieron a escena e hicieron delirar a la concurrencia.

A pesar de la lluvia la fiesta siguió, con miles de asistentes que se volcaron a la calle a cantar y bailar. Inclusive el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, se mantuvo hasta el final de la jornada acompañando la alegría de los melenses en su principal fiesta anual.

El desfile comenzó a las 21:00 con una concurrencia total estimada en más de 30.000 espectadores en la principal avenida de la ciudad fronteriza.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, asistió a la celebración y acompañó desde el palco al jefe comunal, José Yurramendi. "Es un gusto participar de este hermoso Carnaval de Melo", aseguró Viera en rueda de prensa previo al desfile. "Se ha convertido en un gran atractivo turístico. Lo demuestra lo que hemos podido recabar en cuanto a datos de la capacidad hotelera y el trabajo de los gastronómicos, además de ser una gran manifestación cultural desde el sincretismo que tenemos en la frontera", agregó.

El Carnaval de Melo se caracteriza por una mixtura fronteriza única entre candombe y samba pero también por la presentación de grupos musicales de diversos géneros.

El grupo de candombe Llave 13 abrió el desfile pasadas las 21:00 horas y le siguió un grupo de Zumba. También participó la comparsa Sinfonía de Candombe y grupo de baile Yen, además de la scola do samba Red Black.

Otros grupos quedaron para el desfile de este lunes, que vendrá recargado. para hoy se prevé la presencia de Álvaro Navia junto a su esposa y su cuñada: las hermanas Vanina y Silvina Escudero. A ellos se sumará la actuación de Lucas Sugo.

Este sábado, en la primera jornada del desfile en Melo, estuvo presente como invitado especial el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien saludó a los artistas que pasaban por la Av. Saravia. "El intendente nos invitó y venimos con mucho gusto a estar, acompañar y disfrutar", declaró Delgado a los periodistas en su llegada Melo. "Es una fiesta popular que da alegría y también trabajo", añadió.

La locataria Victoria Saravia, modelo y actriz, fue la primera de las personalidades invitadas en desfilar por la Avenida Aparicio Saravia. Lo hizo junto a la scola de samba Gres Juana de Melo.

Junto al grupo musical melense No es changa desfiló Maxi del Cruz. A bordo de un carro, hizo su aparición cerca de la medianoche, saludó al público y no paró de tomar fotos con su celular. "Hace años que quería venir pero siempre por trabajo o porque estaba afuera no se pudo dar. Tengo muy buenas recomendaciones", había asegurado el conductor de Teledoce en la previa al desfile y en una rueda de prensa.

Chacho Ramos y su banda pusieron el toque tropical a la gran fiesta melense. A bordo de un camión, hicieron bailar a las ocho cuadras de concurrencia en la capital de Cerro Largo.

El próximo 4 de marzo desfilarán Luis Alberto Carballo y Giannina Silva, además de la pareja de Catalina Ferrand y Federico Buysan. La avenida Saravia también retumbará con la presencia del grupo Bola 8 y de la reconocida scola Rampla, oriunda de Artigas.