Carnaval de Melo inaugura con desfile de famosos y presencia de Álvaro Delgado

El Carnaval de Melo vive este sábado su jornada inaugural. Luego de la pausa en 2021 por razones sanitarias, grupos locales de danza y música ultiman detalles para el primer día de desfile junto a varias personalidades, entre ellos el conductor Maxi de la Cruz, el cantante Chacho Ramos y la modelo Victoria Saravia.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, acudirá como invitado especial al palco de autoridades junto al anfitrión, el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi. "El intendente nos invitó y venimos con mucho gusto a estar, acompañar y disfrutar", declaró Delgado a los periodistas en su llegada Melo. "Es una fiesta popular que da alegría y también trabajo", añadió y destacó las posibilidades de realizar este tipo de festejos con alta concurrencia de público luego de la campaña de vacunación.

Delgado confirmó la presencia del mandatario Luis Lacalle Pou para los desfiles de Melo del día 4 de marzo. "Viene por el Carnaval pero también por una carrera que lleva el nombre del presidente de la república. Es un gesto de estar presentes en los lugares donde nosotros creemos que hay que estar. Este es un gobierno de cercanía", añadió.

Consultado sobre el conflicto en Ucrania, Delgado calificó lo sucedido como "una invasión". "Uruguay ha condenado el uso de la fuerza y hace un llamamiento a la paz", dijo.

La locataria Victoria Saravia, modelo y actriz, es la primera de las figuras que abrirá el desfile de la Avenida Aparicio Saravia. Hija del fallecido exintendente Villanueva Saravia, "Vitto" no falta nunca a la gran celebración de Melo. "Hoy abro la noche más importante de mi ciudad. Se me inunda el corazón de amor por volver a reencontrarme con ustedes y desfilar por estas calles que me vieron crecer", escribió en Instagram al compartir fotos de su llegada a la capital de Cerro Largo.

En declaraciones a los medios, habló de la importancia de la tradición carnavalera para ella. "Bailo desde que era niña y nunca bailé en ningún otro Carnaval que no sea el de Melo", dijo.

El cantante sensación Cacho Ramos y Maxi de la Cruz también se encuentran en Melo dispuestos a salir por la avenida principal de la capital arachana. "Hace años que quería venir pero siempre por trabajo o porque estaba afuera no se pudo dar. Tengo muy buenas recomendaciones", aseguró Maxi de la Cruz en la previa al desfile y en una rueda de prensa junto a Yurramendi.

Karina Vignola, Gaspar Valverde y Patricia Fierro también se dieron cita en Melo en cuanto serán los conductores de la transmisión del desfile por el Canal 12 de Melo.

Karina Vignola, Gaspar Valverde y Maxi de la Cruz junto a José Yurramendi.

El Carnaval de Melo se caracteriza por una mixtura fronteriza única entre candombe y samba pero también por la presencia de personalidades de la comunicación y la música.

Este domingo, la atención estará centrada en los desfiles del artista Agustín Casanova, la boxeadora Cecilia "La Reina" Comunales y la modelo Antonela Lima, quien repite en el Carnaval de Melo. Pareja del delantero de Nacional, Juan Ignacio "Colo" Ramírez, la joven ya había participado en la edición 2017.

Para el lunes se prevé la presencia de Álvaro Navia junto a su esposa y su cuñada: las hermanas Vanina y Silvina Escudero.

El mes pasado, durante el lanzamiento del Carnaval de Melo, el intendente José Yurramendi destacó la diversidad de la fiesta arachana. ."Esperamos a todo el país", dijo el jefe comunal, quien agregó que se trata de un Carnaval "popular, participativo y diverso en su expresión".Del Carnaval participan agrupaciones de candombe, samba y murga, entre otras expresiones culturales de danza y música.

Desfile Inaugural del Carnaval de Melo en 2019. Foto: Néstor Araújo

Gustavo Olivera, encargado de la división eventos de la Intendencia de Cerro Largo, estimó en 30 la cantidad de agrupaciones locales y regionales que participan de la celebración entre este fin de semana y el próximo. "Los artistas locales son los principales actores de esta fiesta y por eso hemos apostado a dar una promoción nacional e internacional a este evento", complementó Yurramendi.

Desfile Inaugural del Carnaval de Melo 2019. Foto: Néstor Araújo

"Queremos destacar el talento que hay en Cerro Largo", agregó y valoró asimismo el movimiento turístico y comercial del departamento durante la semana de Carnaval.

El próximo 4 de marzo desfilarán Luis Alberto Carballo y Giannina Silva, además de la pareja de Catalina Ferrand y Federico Buysan. La avenida Saravia también retumbará con la presencia del grupo Bola 8 y de la reconocida scola Rampla, oriunda de Artigas.

Para ese día está confirmada la presencia en la platea del presidente Luis Lacalle Pou.

El cierre (5 de febrero) contará con la presencia de Sergio Puglia, Orlando Petinatti y la “madrina” del carnaval melense Claudia Fernández, quien lleva 11 años de participación en la fiesta arachana.