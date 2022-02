Vitto Saravia deslumbró en el Carnaval de Melo: "Se me inunda el corazón de amor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Victoria Saravia fue la primera de las personalidades invitadas en desfilar por la calle Aparicio Saravia en el desfile inaugural del Carnaval de Melo que dio comienzo este sábado en la capital arachana.

Hija del fallecido exintendente Villanueva Saravia, "Vitto" no falta nunca a la gran celebración de Melo. "Hoy abro la noche más importante de mi ciudad. Se me inunda el corazón de amor por volver a reencontrarme con ustedes y desfilar por estas calles que me vieron crecer", escribió en Instagram al compartir fotos de su llegada a la capital de Cerro Largo.

En declaraciones a los medios, habló de la importancia de la tradición carnavalera para ella. "Bailo desde que era niña y nunca bailé en ningún otro Carnaval que no sea el de Melo", dijo.

Saravia bailó samba sin parar las ocho cuadras del desfile. Ante las cámaras de la transmisión, a cargo del Canal 12 de Melo, se mostró radiante. Posó junto a las autoridades presentes: el intendente José Yurramendi y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.