Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, cambió legalmente su nombre y dejó de usar el apellido de su padre

Suri, la hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, se ha cambiado legalmente el apellido de su padre y ahora se llama Suri Noelle, según publica la revista People, que cita como fuente su registro para votar.

Noelle es el segundo nombre de su madre, que se llama Katie Noelle Holmes. La hija de los actores ya usó este apellido durante su graduación hace dos años en junio de 2024, según reportaron varios medios.

La joven de 20 años es estudiante en la Carnegie Mellon University de Pittsburgh, Pensilvania. Cruise y Holmes dieron la bienvenida a Suri en abril de 2006, se casaron en noviembre de 2006 y se divorciaron en 2012.

Suri es la única hija biológica de Tom Cruise, que tiene dos hijos adoptivos con Nicole Kidman: Isabella y Connor.

Katie Holmes, estrella juvenil de la serie Dawson's Creek, señaló recientemente estar "muy orgullosa" de su hija, según declaró a la revista Town & Country. En 2024, Holmes negó públicamente que su hija hubiera heredado un fondo fiduciario de su padre, con el que al parecer no tendría relación.

Lejos de los flashes de Hollywood, Suri acaba de dar un paso decisivo en su carrera artística: será la protagonista de una adaptación contemporánea de una de las obras más célebres de William Shakespeare.

Según reveló el portal estadounidense Page Six, Suri encabezará el elenco de Midsummer!, una reinterpretación moderna de Sueño de una noche de verano, uno de los clásicos más representados del dramaturgo inglés. Se trata de un proyecto universitario de alto perfil que marcará su primer papel protagónico en una producción teatral de esta magnitud.

Este debut vuelve a poner en foco sobre la decisión de cambiar su nombre.