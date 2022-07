Laura Martínez pidió perdón por sus dichos sobre "El show del mediodía": "Estoy en falta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Laura Martínez volvió a referirse a su paso por El show del mediodía, aunque esta vez, para ofrecer disculpas públicas por las declaraciones que había hecho en abril, en la gala de la Mujer del Año. En aquel entonces la comunicadora declaró: "Con Daniela Marotta, excelente amiga y compañera, éramos como dos floreritos. Donde manda capitán no manda marinero". Ahora quiso reflexionar al respecto.

El domingo, la bailarina y actriz estuvo como invitada en el programa Vamo' arriba que es domingo de Canal 4, donde aprovecharon para festejarle su cumpleaños, que se había conmemorado el día anterior. Allí, Luis Alberto Carballo sacó el tema de sus últimos dichos.

El conductor quiso profundizar en un tema que, a su entender, se mediatizó, y Martínez le agradeció la oportunidad para dar una nueva visión sobre lo ocurrido. "Pido disculpas porque no está bien hablar del pasado, y más todavía hablar mal del pasado. No va, mal yo", comenzó.

La comunicadora, que hoy está radicada en Playa Verde y trabaja en Canal 11 de Maldonado, explicó: "Están los dichos, que dije que me sentía un florero, que no me daban oportunidad. Y no estuvo bueno, porque eso repercutió en Cacho (De la Cruz). Él no está bien y no tengo nada contra él; nos llevamos bárbaro, tenemos un hijo que es un sol, y me sentí mal".

En esa línea y con el semblante serio, Martínez continuó: "En Cacho Bochinche se me dieron todas las oportunidades de hacer las canciones, las coreografías; yo quería que las canciones ya fuesen diferentes, tienen 20 años y hablaban de la ecología, del cuidado ambiental. Siempre estoy protegiendo los derechos humanos... Eran diferentes, no mejores; eran diferentes que las de Cacho y eso era un complemento, un mix fundamental". Y para rematar dijo: "En Cacho Bochinche se me abrieron las puertas, entonces yo estoy en falta y estoy pidiendo disculpas por lo que dije, que no estuvo bueno".

Así, la conductora decidió suavizar sus palabras, sin hacer referencia directa a cómo se sintió ocupando el lugar que ocupó en pantalla.

Martínez llegó a La Tele a comienzos de la década de 1980. Se integró a Telecataplum, aunque sus trabajos más recordados en la pantalla fueron con El show del mediodía y Cacho Bochinche, junto a Cacho De la Cruz. La relación profesional dio paso a la amorosa, y fueron pareja hasta 2009.

Tuvieron un único hijo, Santiago De la Cruz.

Mirá el video; las declaraciones de Laura están a partir del minuto 8:26.