Fuertes dichos de Laura Martínez sobre "El Show del Mediodía": "Me sentía un florero"

La conductora Laura Martínez fue una de las jurados de lujo en la gala de La Mujer del Año que organiza Juan Herrera, donde reflexionó sobre el fortalecimiento del rol de la mujer en los medios de comunicación. En ese sentido, recordó el lugar que ella ocupaba en el histórico programa El Show del Mediodía, donde, a su entender, quedaba en un segundo plano.

En una nota para el programa Algo Contigo (Canal 4) declaró que "en la época de El Show del Mediodía me sentía como un florero". "Con Daniela Marotta, excelente amiga y compañera, éramos como dos floreritos. Donde manda capitán no manda marinero", deslizó con una sonrisa.

Al entrar en detalles, Laura narró que en aquel entonces ella junto a Marotta "planteábamos opciones para los sketches", pero la producción no los tomaba en cuenta y les respondía que "no éramos talentosas". "Yo sentía impotencia y lo volvía a plantear de otra manera. Pero no se puede generar presión. (...) Había gente de mucho poder arriba mío", expresó.

La animadora destacó que con el paso del tiempo y el protagonismo que adquirieron los colectivos feministas el paradigma "por suerte cambió mucho", pero en aquellos años la diferencia entre géneros se hacía sentir hasta en los sueldos. "Yo estudié teatro con Roberto Jones desde los 18 años, hice más de 30 obras de teatro y supe plantarme frente a un escenario, pero costó mucho", cerró.

Laura trabajó durante gran parte de la década del 90 como coconductora de El Show del Mediodía y Cacho Bochinche, en ambos casos junto a su entonces pareja Cacho De la Cruz, por Canal 12. Actualmente está radicada en Maldonado y se desempeña como anfitriona del ciclo Laura Contigo por Canal 11 de ese departamento.