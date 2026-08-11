Las fotos de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo de vacaciones junto a los cuatro hijos del cantante en Mallorca

Alejandro Sanz atraviesa una etapa de plenitud tanto en el plano profesional como en el personal. A sus 57 años, el cantante español volvió a encontrar el amor después de superar una etapa complicado, durante el que algunas de sus publicaciones en las redes sociales despertaron preocupación por su estado de ánimo. Tras cerrar el tramo español de su gira, el artista descansa ahora junto a Stephanie Cayo, la actriz y cantante peruana con quien mantiene una relación hace varios meses.

La pareja eligió Mallorca como destino para compartir sus primeras vacaciones en familia. Sanz y Cayo navegaron por las aguas del Mediterráneo a bordo de un yate y estuvieron acompañados por los cuatro hijos del músico, además de varios amigos. La escapada supone un paso relevante en su relación, ya que es la primera vez que la intérprete peruana pasa unas vacaciones completas con los hijos del cantante.

Aunque ambos suelen mantener su vida privada alejada de la exposición pública, en esta ocasión decidieron compartir algunas imágenes del viaje. Las fotografías muestran distintos momentos de descanso, jornadas de sol y actividades en el mar. En una de ellas, Stephanie aparece besando a Alejandro, una estampa poco habitual que confirma el buen momento que atraviesa la pareja.

Uno de los episodios más entretenidos de las vacaciones fue un paseo en moto de agua. Alejandro, Stephanie y Alma, una de las hijas del artista, subieron juntos al vehículo y recorrieron el mar frente a la costa mallorquina.

La presencia de Cayo junto a los hijos de Sanz consolida un vínculo que, de forma gradual, ha ido ganando visibilidad. Se dejó ver en algunos conciertos, participó en una escapada a Algeciras con el grupo de amigos del cantante y compartió con él un paseo en barco por Miami. Sin embargo, estos días en Mallorca representan la convivencia más amplia de la pareja con el entorno familiar del español.

Los primeros indicios públicos del romance aparecieron en abril, durante un concierto de Alejandro Sanz. Stephanie Cayo acudió a la presentación y ambos se mostraron cercanos mientras el artista interpretaba "Corazón partío", uno de sus mayores éxitos.

Desde entonces, Sanz y Cayo compartieron algunos momentos en las redes sociales, aunque sin convertir su noviazgo en una presencia constante. También celebraron juntos la clasificación de la selección española para los cuartos de final del Mundial de 2026, otra de las ocasiones en las que se dejaron ver unidos ante sus seguidores.

Stephanie fue quien ofreció más detalles de las vacaciones en Mallorca al publicar varias fotografías tomadas a bordo del yate. En las imágenes aparece disfrutando del paisaje, del mar y de la compañía de Alejandro. La artista peruana también mostró parte del ambiente del viaje, en el que participan personas cercanas a ambos.

La diferencia de edad entre los dos generó comentarios desde que se conoció el romance, pero no parece haber afectado su relación. La pareja continúa avanzando con discreción y estas vacaciones reflejan una nueva etapa de integración familiar.

Después de meses de encuentros, viajes y apariciones puntuales, Sanz y Cayo aprovechan una pausa en la agenda del músico para descansar y compartir tiempo con sus seres queridos antes de retomar sus respectivos compromisos profesionales.