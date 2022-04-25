Lali Espósito entre la nueva temporada de "Sky rojo", canciones y serie para Amazon

PERFIL

La argentina no para de trabajar y se reparte entre España y Argentina con una carrera que cada vez se apoya más en la actuación

Agencia EFE

Encarna uno de los personajes protagonistas de la serie Sky rojo, agota entradas de sus conciertos en Latinoamérica en tiempo récord y posee su propia colección cápsula de ropa. La argentina Lali Espósito se define como “ecléctica” y, entre la vorágine de proyectos, disfruta su éxito. “Soy ‘sudaca’ y mujer, es difícil estar en espacios artísticos de éxito”, dice.

“Desde pequeña he sido así, lo ecléctico y lo cambiante me atrae y me sale de forma natural”, declaró Espósito a la agencia EFE. Lo hace al finalizar su jornada de rodaje de Sky Rojo (su éxito para Netflix) y de camino a un estudio de grabación, donde prepara su siguiente álbum durante su breve estancia en España, con la vista puesta en volver a Argentina.

Tiene una voluminosa cartera de proyectos, entre los que no se encasilla en ninguno. “La gente no concibe la idea de que alguien pueda ser 360, que le interesen proyectos de diversas áreas”, explica la argentina, atraída por “todo aquello que tenga un componente artístico”.

Como ejemplo, hace semanas lanzó nuevos temas, trabaja en su siguiente álbum mientras finaliza el rodaje de Sky rojo, además de diseñar su colección cápsula de moda (pequeñas colecciones fruto de la colaboración entre una marca y un diseñador o una “celebrity”), a lo que hay que añadir que en breve comenzará una nueva temporada como jurado de La Voz en Argentina.

“Con los años he intentado compatibilizar las cosas. Es duro, no voy a mentir, pero es un privilegio hacer lo que apasiona”, afirma.

“Crecí en un barrio de gente humilde y muy curranta. Ahí se genera un pensamiento inconsciente de que los espacios públicos de arte son para otros y no para uno”, explica Espósito; aunque ahora triunfa en estos soportes, no tuvo clara su vocación. “Siempre pensaba que ese mundo no era para nosotros”, reflexiona.

Un día llegó a sus manos un casting en el que buscaban niños para la serie Rincón de Luz, al que se apuntó a escondidas. “Mi hermana me llevó. A los días me llamaron para volver a verme y mi madre, que no lo sabía, se quedó en shock y tuvo que empezar a acompañarme”, dice sobre el inicio de su carrera frente a las cámaras.

“Al principio era un juego, me reía y me divertía. Luego fui consciente de que era mi trabajo y debía cuidarlo como tal”, y recuerda que su trayectoria empezó por Rincón de Luz y Floricienta para finalizar con su rostro sobre las icónicas pantallas de Times Square en Nueva York como vocalista.

“Soy ‘sudaca’ y mujer, es difícil estar en espacios artísticos de éxito, me da particular orgullo por eso”, afirma, en referencia a su aparición en la avenida neoyorquina tras haber sido portada de la lista “Equal” de Spotify, una emoción a la que se suma la vuelta a los escenarios tras la pandemia. Y al ser, por fin, profeta en su tierra recuerda que “no tocaba en Argentina desde hace tres años”.

Allí es donde regresará al finalizar los rodajes de la tercera temporada de Sky rojo. “En Argentina me esperan con cuchillo y tenedor, en cuanto vuelva empezamos con La Voz” explica la artista, que solo cuenta con un mes y medio para preparar la vuelta al escenario.

Antes de abandonar España, presentará junto a Miguel Ángel Muñoz la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano el próximo 1 de mayo en Madrid, una cita que confiesa le hace mucha ilusión.

“Muchos colegas están nominados y me emociona mucho, la verdad”, añade Espósito quien, también tiene pendiente, cuando su agenda se lo permita, retomar su colección cápsula de moda.

“En los momentos del año que puedo me pongo con ello y me gusta muchísimo, me divierto diseñando desde hace seis años”, dice sobre su colección perteneciente al colectivo 47 Street, que reúne los trabajos de 47 creadores de moda diferentes y con la que sigue su camino, el de ser fiel a su eclecticismo.

Sky rojo, creada por Álex Pina (Vis a Vis, La Casa de Papel) y Esther Martínez, que visibiliza a las víctimas de la trata y la prostitución -y que pondrá el punto final con su tercera temporada- cuenta la historia de Wendy (Espósito), Coral (Verónica Sánchez) y Carmen, alias “Gina” (Yany Prado), tres jóvenes que buscan escapar de sus proxenetas de forma desesperada.

Durante la pausa en el rodaje de la temporada anterior, Espósito grabó en Argentina una nueva serie de Amazon Prime Video, El fin del amor, otra historia con enfoque feminista.

