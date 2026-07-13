"La seguiremos peleando": desvinculan de Carve Deportiva a periodista dedicado a Peñarol

El periodista Wilson Méndez dejó de formar parte de Carve Deportiva, emisora en la que desarrolló su carrera durante más de una década y donde era uno de los principales referentes de la cobertura de Peñarol.

El propio comunicador dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida dirigido a quienes lo acompañaron durante su paso por la radio.

"Fui despedido de Carve Deportiva, agradecido a (Enrique) Hanania que me llevó en 2012. A todos los compañeros que tuve, no pude despedirme de la gente pero gracias por estar. Arriba Peñarol y le seguiremos peleando", escribió.Méndez tenía a su cargo la información vinculada al club aurinegro en los diferentes programas de la emisora y también integraba el equipo de Grandes de Verdad, el ciclo que se emite en el horario del mediodía.

Según supo TV Show por fuentes de la emisora, la relación entre el periodista y la dirección de la radio se había ido desgastando en los últimos tiempos debido a diferencias en puntos de vista.

La historia de Méndez en la emisora comenzó en 2012, cuando fue convocado por Enrique Hanania para integrar el equipo de Fútbol a lo Peñarol, transmisión partidaria que en ese momento se emitía por la 1010 AM.

Fui despedido de Carve Deportiva, agradecido a Hanania que me llevó en 2012. A todos los compañeros que tuve, no pude despedirme de la gente pero gracias por estar. Arriba Peñarol y le seguiremos peleando — Wilson Méndez (@WilsonMendez86) July 13, 2026

Luego, continuó ligado al proyecto encabezando Padre y Decano, un programa dedicado exclusivamente a la actualidad de Peñaro.

Más adelante, cuando la emisora relanzó su propuesta bajo la marca Carve Deportiva, Méndez asumió nuevas responsabilidades periodísticas como cronista especializado en información aurinegra, participando de la programación diaria.

Su salida marca el final de un ciclo de más de doce años en la radio, donde construyó una fuerte identificación con la audiencia aurinegra y se convirtió en uno de los periodistas de referencia para el seguimiento cotidiano del equipo mirasol.