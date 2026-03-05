La indignación de Katja Thomsen: le robaron el celular, lo rastreó pero la policía dijo que "no puede hacer nada"

La modelo e influencer Katja Thomsen fue víctima del robo de su teléfono celular en la rambla de Carrasco y, más allá de la pérdida material, denunció públicamente la falta de respuesta policial y de la justicia en estos casos, lo que generó una ola de indignación en redes sociales.

El episodio ocurrió en la intersección de Rambla y Gral. French. Según su propio relato, Thomsen estaba escuchando música y respondiendo mensajes cuando una moto se le acercó, la rodeó y, en cuestión de segundos, los delincuentes arrebataron el celular, un aparato de última generación, que la comunicadora había comprado recientemente.

Con el celular de una testigo, Thomsen llamó al 911 pero nunca recibió asistencia en el lugar. Luego se dirigió a la Seccional 14, donde radicó la denuncia.

Horas más tarde, gracias a una aplicación de geolocalización, logró dar con la ubicación exacta del dispositivo en Malvín Norte. Con mapa y dirección en mano, regresó a la comisaría para ampliar la denuncia. Pero allí recibió una respuesta decepcionante: según relató, un efectivo policial le informó, aunque con amabilidad, que “ningún juez va a pedir una orden de allanamiento solo por un celular”.

"Los policías fueron y siguen siendo muy empáticos conmigo y lo que está pasando, pero no tienen el respaldo de jueces o fiscales para actuar en estos casos", comentó Thomsen.

Katja Thomsen. Foto: Chino Pazos.

La influencer explicó que el dispositivo era de última generación porque es su principal herramienta de trabajo y responde a exigencias técnicas de imagen y video acorde a las marcas internacionales con las que trabaja. La compra se realizó a crédito y Thomsen dijo que "todavía está pagando" el dispositivo robado.

Tras publicar su relato y reclamo en redes, Thomsen aseguró haber recibido cientos de mensajes de personas que atravesaron situaciones similares sin obtener seguimiento de la justicia, aun contando con la ubicación exacta del teléfono.

“Para la Justicia tanto da que te roben un celular, incluso cuando se trata de tu herramienta de trabajo”, expresó con indignación. Y fue más allá: cuestionó el criterio que, a su entender, prioriza las garantías de los delincuentes por encima de los derechos de los trabajadores.

“Eso tiene que cambiar. La regla tiene que ser el allanamiento, no la excepción”, sostuvo la también abogada. En un mensaje que evitó banderas partidarias Thomsen reclamó modificaciones de fondo en la respuesta institucional ante este tipo de delitos.

El celular hurtado ya fue bloqueado y es muy posible que a los delincuentes no les sirva para nada. Mientras tanto, la modelo, influencer y abogada seguirá pagando las cuotas y deberá comprarse otro.

