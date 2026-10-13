La cantante María Becerra apareció por sorpresa en el cumpleaños de una quinceañera en Uruguay: el video

Una fiesta íntima de cumpleaños de 15 en El Pinar tuvo una visita inesperada. El sábado, María Becerra apareció por sorpresa en el festejo de Emilia Fazzini, que se celebraba en el salón de fiestas Alto Pinar.

Según supo Tv Show, Becerra llegó especialmente a Uruguay para cumplirle el sueño a la cumpleañera de poder conocerla en persona . La cantante argentina viajó en avión privado y participó de la celebración de forma honoraria.

La sorpresa se concretó alrededor de las 22:00, cuando dos camionetas llegaron al complejo. La artista permaneció oculta en la barbacoa del lugar hasta el momento indicado para su aparición, en medio de un operativo de seguridad y bajo un estricto hermetismo para evitar que se filtrara la noticia.

Primero se simuló que la noticia llegaría a través de una llamada telefónica. Sin embargo, poco después las luces del salón iluminaron a Becerra, que ingresó cantando y desató la sorpresa absoluta de los presentes.

Durante la noche, la cantante compartió distintos momentos con Emilia y sus invitados: cantó, bailó y se sumó al festejo. Según allegados al evento, uno de los aspectos más destacados fue su calidez y su disposición para compartir la celebración con los jóvenes.

La visita fue posible a partir de una campaña titulada "Misión abrazo 15 María Becerra" impulsada en redes sociales para hacer realidad el deseo de Emilia de conocer a la artista. Tras el encuentro, la quinceañera publicó fotos junto a la cantante y le dedicó un mensaje de agradecimiento en esa cuenta.

"Graciasss Mariii por aparecer en esta noche tan soñada, por cumplirme el sueño de conocerte y poder abrazarte", escribió. También destacó la humildad de la artista y expresó su admiración: "Sos un amor, una persona y artista increíble y tan humilde. Te amo y te admiro muchísimo".

María Becerra en el cumpleaños. Foto: @becerradataas

La joven también agradeció a quienes la acompañaron durante la campaña para concretar el encuentro y cerró su publicación con una frase que resumió lo vivido: "Sueño cumplido".

Los videos de la aparición de Becerra no tardaron en circular y ganar repercusión en las redes sociales, donde la sorpresa convirtió una fiesta familiar en una historia viral.