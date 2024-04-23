La actriz Rebel Wilson reveló la invitación subida de tono que recibió de un miembro de la realeza británica

Redacción El País

El 2 de abril la actriz australiana Rebel Wilson lanzó su libro de memorias Rebel Rising y desde entonces algunas de las anécdotas e historias personales que comparte en la publicación siguen dando de qué hablar.

A lo largo de las 355 páginas la comediante reveló, por ejemplo, no tener una buena relación con la cantante Adele, y que inclusive piensa que la artista "la odia" porque durante mucho tiempo ambas fueron comparadas por ser "talla grande".

Otra de las revelaciones que llamó la atención fue la de que el actor Sacha Baron Cohen, con quien protagonizó Brothers and Spies, le insistió para que se quitara la ropa durante las grabaciones de la película.

Son muchas las historias que Wilson ha compartido y, ahora, una nueva revelación se viralizó en las redes por el hecho de que involucra a un miembro de la familia real británica. Y es que la actriz afirmó que esta persona, que evitó nombrar, le hizo una propuesta subida de tono: la invitó a participar en una orgía, en la que también se esperaba un consumo excesivo de drogas.

Wilson brindó una breve descripción de quien fue el autor de la invitación "de último momento" a la fiesta que tenía temática medieval, y a la que le pidieron que llevara más mujeres: es hombre y debería estar entre el puesto 15 y el 20 en la línea de sucesión al trono británico.

El medio CBS News se encargó de buscar en la lista de sucesión al trono, e indicó que la actriz podría estar refiriéndose a Peter Philips, quien actualmente tiene 46 años y es hijo de la princesa Ana y de Mark Philips.

Sin embargo, Wilson solo podría estar refiriéndose a Philips si se tiene en cuenta la línea sucesoria a día de hoy, y dado que el episodio tuvo lugar en 2014, la actriz también podría haber hablado de alguien que, en ese momento, estaba en ese lugar de la línea sucesoria.

Según el sitio británico Line of Sucession, en 2014 David Armstrong-Jones, segundo conde de Snowdon, ocupaba el puesto 16. Este miembro de la familia real británica es hijo de la princesa Margarita y su exmarido, Antony Armstrong-Jones, quien también tuvo algunas polémicas por su cuenta. En el puesto 17 se encontraba el hijo del conde de Snowdon, Charles Armstrong-Jones, que en ese momento sólo tenía 15 años, por lo que quedaría fuera de la ecuación.

Wilson contó que recuerda haber usado un "disfraz de doncella con un sombrero de cono" para el evento, que describió como "una locura": "Había acróbatas balanceándose de un lado a otro, hombres montando a caballo y una piscina llena de mujeres vestidas de sirenas". Y recuerda haber visto miembros reales socializando, al mismo tiempo que se distribuían drogas en bandejas.

La actriz también cuenta que le dijeron que las drogas eran "para una orgía", ya que esta actividad es común en las fiestas del anfitrión en cuestión, un magnate multimillonario norteamericano que está al frente de un gigante tecnológico.

"Ahora, el comentario [del miembro de Windsor] sobre la necesidad de más chicas empezó a tener mucho más sentido", explicó. "No hablaban de una proporción de chicos y chicas como si fuera una discoteca de octavo de primaria. Hablaban de una orgía", subrayó.

Wilson —quien ha contado que en ese momento era virgen— dice que abandonó el lugar antes de la escena de sexo que supuestamente tuvo lugar. "No hace falta decir que me levanté el vestido de soltera y salí de allí lo más rápido que pude", concluyó.