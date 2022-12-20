La actriz Amber Heard anuncia acuerdo con su ex Johnny Depp por caso de difamación

La actriz Amber Heard anunció un acuerdo con su exesposo Johnny Depp para resolver un multimillonario caso de difamación en Estados Unidos.

Heard, que hizo el anuncio en una publicación en Instagram, no reveló los términos del trato, el cual se conoce después de que un jurado del estado de Virginia le ordenara pagar 10 millones de dólares a Depp.

La actriz de 36 años dijo que abandonará su apelación de la indemnización que se le había ordenado pagar a Depp porque "simplemente" no se considera capaz de pasar por otro juicio.

"Tomo esta decisión después de perder la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio público sirvió como entretenimiento y motivo de comentarios en las redes sociales", dijo.

"Ahora finalmente tengo la oportunidad de salir de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar", agregó.

La actriz había apelado inicialmente el veredicto de junio en un tribunal estatal en Fairfax, cerca de la capital estadounidense, que la condenó a pagar 10 millones de dólares a la estrella de "Piratas del Caribe", quien a su vez debía pagar 2 millones a Heard.

La batalla legal entre los excónyuges derivó de una columna publicada en el diario The Washington Post en 2018, en la que Heard se describía a sí misma como "una figura pública que representa la violencia doméstica", sin nombrar a su exmarido.

Depp, de 59 años, sostuvo que ese texto había destruido su reputación y su carrera, y demandó a su exesposa por difamación y pidió 50 millones de dólares de indemnnización por daños y perjuicios.

Heard contrademandó y exigió el doble.

Heard sin dinero

Al final de un juicio de seis semanas, los miembros del jurado concluyeron que los excónyuges se habían difamado mutuamente, pero estimaron que los daños sufridos por Depp eran mayores.

El juicio, basado en denuncias refutadas de abuso doméstico, reveló detalles íntimos de las estrellas de Hollywood.

Transmitido en vivo por televisión, fue seguido por millones de espectadores en todo el mundo, y provocó una explosión de mensajes hostiles hacia la actriz en las redes sociales.

Los abogados de Heard dijeron tras el juicio que la actriz no tenía recursos para pagar a Depp la indemnización de 10 millones de dólares.

En su mensaje en Instagram, Heard dijo que defendía su verdad y que al hacerlo su vida "quedó destruida".

"El vilipendio que enfrenté en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que se revictimiza a las mujeres cuando dan un paso al frente", dijo.

"Incluso si mi apelación tuviera éxito, el mejor resultado sería un nuevo juicio en el que un nuevo jurado tendría que considerar las pruebas de nuevo", dijo. "Simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez", añadió.