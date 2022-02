Karina Vignola, dolida con Álvaro Navia tras iniciarle un juicio: "Por favor, dejanos en paz"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El conflicto entre Álvaro Navia y Karina Vignola y Gaspar Valverde parece no tener fin. En la tarde del miércoles, Vignola publicó un video en su cuenta de Instagram donde reveló que el humorista —que hasta hace unos años estaba radicado en Argentina— le inició acciones legales por "miles de dólares".



"Estoy en el juzgado de la calle 25 de Mayo y vine porque Álvaro Navia, no contento con el daño emocional y económico que le ha hecho a Gaspar y a todos nosotros, va más arriba", comenzó Vignola en su video. "Ahora me hace un juicio por todos los dichos en televisión y me pidió una impresionaste cifra de miles de dólares".



"Yo pienso: la maldad, ¿hasta qué punto llega? Somos una familia, no le hemos hecho nada. ¿Qué tanto mal te hizo Gaspar para que estés con esta saña contra él? ", aseguró Vignola. "Ya lo hiciste pedazos emocionalmente; económicamente ni te digo. Lo llamaste a Gaspar diciéndole: 'Amigo, amigo, amigo, me ir quiero vivir allá', te pasamos los links para alquilar tu casa en una zona que te gustara, te giró la mitad de lo que él vendía a los sponsors porque vos estabas en cuarentena. Todo eso está en los recibos. ¿Hasta dónde querés llegar? Por favor, déjanos en paz".



"Hacé valer tus principios para que puedas dormir tranquilo, muchacho. Le estás errando; hacé valer los valores preciosos que te inculcaron cuando eran chico en San José. Hacé las cosas bien y te prometo que te vas a sentir mucho mejor. Dejanos en paz", concluyó en el video.

"Lo único que te pedimos Álvaro Navia es memoria y agradecer a los que te dimos una mano para volver a tu país con trabajo, a los que te dimos cariño, contactos, a los que nos preocupamos de que vivieras en un lugar lindo que los haga felices, a los que nos ocupamos de la educación de tus hermosos hijos y que fueran a una escuela que se sientas cómodos y extrañaran lo menos posible, a los que te supimos querer a vos y tu familia a nosotros déjanos en paz", rezó el texto de Karina.