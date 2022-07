Jorge Lanata sobre el robo a su casa de José Ignacio: "Revolvieron todo buscando guita"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La casa de Jorge Lanata en José Ignacio fue violentada durante la madrugada de este lunes. Un ladrón intentó ingresar a la vivienda y por ello rompió un vidrio, según confirmaron a El País fuentes policiales de Maldonado.



Tras enterarse del intento de robo, el periodista argentino habló sobre el tema en su programa radial Lanata sin Filtro. "No pasó nada. Cortaron las cámaras y la alarma sonó, vino gente de la empresa. Habían entrado por la ventana de la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita. Y no encontraron porque no iba a dejar guita ahí, no tenía ningún sentido", relató.



"Eran dos tipos, los tenemos en las cámaras. Mirá vos la policía uruguaya: a la hora y pico detuvieron a uno. Y obviamente, si tienen a uno, están a nada de detener al otro", destacó. Es que este lunes, luego de ser identificado y detenido como autor del intento de robo, la fiscal a cargo del caso, Gabriela Carrancio, dejó libre al responsable y lo emplazó hasta contactar con su abogado para comenzar el proceso.



"No creo que hayan sabido que era mi casa", comentó el periodista. "Porque, yo chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que si agarraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo", opinó.



La residencia de Lanata en José Ignacio está ubicada sobre la ruta 10 y fue bautizada con el nombre “The Old Man and The Sea” (El viejo y el mar, en homenaje a la novela de Hemingway). Cuenta con piscina y un moderno diseño. Fue construida en el año 2017



El caso generó polémica ya que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, cuestionó la liberación del detenido. "Detenido, con antecedentes, va a Fiscalía y lo sueltan para que se presente dentro de 48 horas. Ese hombre no va a estar más acá, no lo vamos a poder agarrar y eso pega en la imagen de nuestro país", sostuvo.



Para Antía "hay que coordinar mejor estas acciones" y recalcó que la Intendencia no tiene injerencia en este tema, pero que tiene que hacerlo público.