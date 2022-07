Hombre que intentó robar casa de Jorge Lanata comparecerá ante la Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Fiscalía de la Nación informó este martes que logró contactar al abogado del hombre que intentó hurtar la casa del periodista argentino Jorge Lanata en José Ignacio (Maldonado). El individuo, que se encuentra en libertad, será citado a declarar y posiblemente sea formalizado en los próximos días, informó Javier Benech, director de Comunicación de Fiscalía.

Este lunes, luego de ser identificado y detenido como autor del intento de robo, la fiscal a cargo del caso, Gabriela Carrancio, decidió dejarlo libre y emplazarlo hasta contactar con su abogado y comenzar el proceso.



Cuando se determine su formalización, el Poder Judicial tendrá hasta 20 días para solicitar la audiencia, dijo Benech. Mientras tanto, se seguirá adelante la investigación, por la posible implicación de otras personas.



El caso generó polémica este lunes, ya que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, cuestionó la liberación del detenido. "Detenido, con antecedentes, va a Fiscalía y lo sueltan para que se presente dentro de 48 horas. Ese hombre no va a estar más acá, no lo vamos a poder agarrar y eso pega en la imagen de nuestro país", sostuvo.



Para Antía "hay que coordinar mejor estas acciones" y recalcó que la Intendencia no tiene injerencia en este tema, pero que tiene que hacerlo público.

La residencia de Lanata en José Ignacio está ubicada sobre la ruta 10 y fue bautizada con el nombre “The Old Man and The Sea” (El viejo y el mar, en homenaje a la novela de Hemingway). Cuenta con piscina y un moderno diseño. Fue construida en el año 2017