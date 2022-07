Intento de robo en la casa de Jorge Lanata en Uruguay; detenido quedó libre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La casa de Jorge Lanata en José Ignacio fue violentada durante la madrugada de este lunes. Un ladrón intentó ingresar a la vivienda y por ello rompió un vidrio, según confirmaron fuentes policiales de Maldonado.

Al sonar la alarma, rápidamente se activaron los mecanismos de seguridad y el agresor fue detenido. La fiscal resolvió dejarlo emplazado en libertad. No llegó a robar ninguna pertencia de la vivienda, agregaron los informantes.

De acuerdo a declaraciones del intentende de Maldonado, Enrique Antía y que recoge el periodista Marcelo Umpiérrez, el detenido contaba con "antecedentes penales".

Jorge Lanata. Foto: La Nación (GDA)

La residencia de Lanata en José Ignacio está ubicada sobre la ruta 10 y fue bautizada con el nombre “The Old Man and The Sea” (El viejo y el mar, en homenaje a la novela de Hemingway). Cuenta con piscina y un moderno diseño. Fue construida en el año 2017.