La inesperada decisión de Natalia Oreiro antes de la final de "La Voz Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy lunes llegará la gran final de La Voz Uruguay, el programa de canto que cerrará su primera temporada en Canal 10 con una definición en vivo, donde el público será el encargado de votar. Y antes de la jornada, Natalia Oreiro tomó una decisión que sorprendió a sus seguidores.

La actriz y conductora de La Voz compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram el domingo previo al desenlace del reality, y allí reveló que resolvió hacer un cambio de vestuario de último momento. No solo eso: por la medida tomada, pasó varias horas cosiendo a mano, sentada en el piso de su habitación.

"Mañana (por hoy) es la final de La Voz Uruguay y tengo un vestido hermoso preparado para estrenar, un vestido blanco, de lunares, superlindo. Pero acá me encuentro, remendando un vestido rojo, de brillitos, de lentejuelas, que ya usé, que me hice para otra cosa", relató. "Porque, no sé, algo me decía que tenía que ponerme un vestido rojo. Como que a mí los vestidos rojos me dan suerte".

"Entonces lo agarré y estaba medio cachuzo, baqueteado, entonces me lo probé y decidí remendarlo y coserle algunas lentejuelitas que se fueron cayendo. ¡Un montón!", comentó Oreiro, sonriente y sentada en el suelo, de lentes y con el pelo recogido.

"Así que supongo que estaré algunas horas cosiendo, y me lo voy a poner, porque la ropa está bueno usarla muchas veces. De eso se trata, de reciclar la moda", reflexionó. Para terminar, deseó suerte a los finalistas de La Voz.

La gran final del programa de Canal 10 será esta noche desde las 21.30. Se enfrentarán Paulina Liard por el equipo de Agustín Casanova, Cinzia Zabala por el de Ruben Rada, Micaela Serrón por el de Valeria Lynch, y Óscar Collazo por el team de Lucas Sugo.