"La Voz Uruguay" ya tiene a los cuatro finalistas de la temporada: conocelos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A las 21.22 salió Natalia Oreiro con un precioso vestido lleno de lentejuelas al set ubicado en el Latu para iniciar la semifinal de La Voz Uruguay. De esta forma, el concurso de canto de Canal 10 llegó a su penúltima etapa. También fue la primera vez que el público intervino en la decisión, hasta ahora en manos de los jurados: Agustín Casanova, Valeria Lynch, Lucas Sugo y Rubén Rada.

Además de ser una transmisión en vivo, la semifinal contó con un mayor número de músicos, 12 en total, quienes acompañaron a los ocho participantes del reality.

En esta etapa, cada equipo presentó a sus dos semifinalistas, quienes interpretaron una canción en formato dueto y otra como solistas. Solo uno de cada equipo pasó a la final.

Aquí un repaso de la semifinal

la voz El Team Lucas se encargó de abrir la noche

Oscar Collazo y Yandira Castro fueron los encargados de abrir la noche de la semifinal. Interpretaron a duelo “No me ames” de Jennifer López y Marc Anthony.

A la hora de dar la devolución, Rada les dijo: “Estoy super contento con el trabajo de ustedes”

Cuando llegó el turno de las rondas individuales fue Oscar el primero en subir al escenario. Interpretó “No me doy por vencido” de Luis Fonsi.

“Gracias a Dios Oscar que nunca te diste por vencido. No tengo temor a equivocarme, acabo de escuchar la performance perfecta”, le dijo su coach, Lucas Sugo. “Tenés una voz increíble, a mí me gustaría tener tu voz”.

Yandira Castro interpretó “A mi manera”, la versión en español de “My Way”. “Qué puedo decir frente a tremenda intérprete, de las más grandes del país, sin dudas. Sos un diamante único” le dijo Lucas Sugo.

La voz Duelo de mujeres en el Team Valeria

Micaela Serrón y Sofía Oyarzábal Interpretaron a dúo “La tierra del olvido” de Carlos Vives.

Cuando llegó el momento de la interpretación individual, Sofía cantó “El hombre del piano” (“Piano Man” de Billy Joel) que popularizó Ana Belén en español. “Me encantó que cantaras en nuestro idioma. Te potenciaste y le pusiste el alma a cada palabra”, le dijo la coach Valeria Lynch como devolución.

Por su parte, Micaela interpretó “Paisaje” de Gilda. “Nunca dejes de cantar”, le dijo Valeria Lynch a la joven cantante que había dicho que en un momento pensó en dejar de cantar.

la voz El AgusTeam y sus semifinalistas

Guadalupe Martino y Paulina Liard interpretaron juntas “Lo más simple de las cosas” de Hereford “La sabiduría de las dos para cantar el tema, me pareció que fue una gran lección de canto”, les dijo Rada.

A la hora de la interpretación individual, ambas fueron por canciones en inglés. Guadalupe con “Fireworks” de Kathy Perry, y Paulina con “Killing me softly with his song” de The Fugees. Casanova les elogió la evolución que han tenido en el certamen.

la voz El cierre de la noche con el Team Rada

Cinzia Zabala y Facundo Burgos cantaron en dupla “Let it Be” de The Beatles. “Hacer una versión de este tema que es un clásico y hacerla propia es de grandes artistas y ustedes son asombrosos”, les dijo Valeria Lynch como devolución.

A la hora de cantar individualmente, Cinzia fue la primera del equipo en subir al escenario para interpretar “Vivir así es morir de amor” de Camilo Sesto. “Estoy súper contento pensando que desde que empezamos hasta ahora lo que has crecido es increíble. Estoy muy contento de haberte elegido porque sos una artista maravillosa que tiene mucho para dar”, le dijo Rada.

Facundo, por su parte canto “Rolling in the deep” de Adele. “Para mí sos la voz más dulce de este programa. Tenés mucha emoción cuando cantas y no me arrepioento de nada de haberte elegido”, le dijo Rada.

votación ¿Quiénes son los ocho finalistas de "La Voz"?

A las 23.39 y luego de una larga pausa, Oreiro apareció en el escenario de La Voz para anunciar que la votación estaba cerrada. Invitó a los ocho semifinalistas del concurso y anunció a los finalistas.

Con el 61,7 de los votos, el finalistas del team Lucas fue Oscar.

Con el 66,3 por ciento de los votos, quien se metió en la final del AgusTeam fue Paulina.

Más ajustada por el porcentaje, con el 55,6 por ciento de los votos, la finalista del Team Valeria fue Micaela,

El último equipo fue el más ajustado, el 52,4 por ciento definió al finalista. El participante del Team Rada que llegó a la final fue Cinzia.

El próximo lunes, también en una transmisión en vivo se conocerá al campeón de La Voz Uruguay. Entre Oscar, Paulina, Micaela y Cinzia está el ganador del concurso de canto.