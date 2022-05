"Podemos Hablar": por qué Agustina Cherri se levantó de la mesa y abandonó el programa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la última edición de la edición argentina de PH: Podemos Hablar, el formato conducido por Andy Kusnetzoff, los televidentes fueron testigos de un momento bastante curioso. La actriz Agustina Cherri, una de las invitadas del programa emitido el sábado, recordó sus comienzos como actriz y se refirió a lo fácil que le resulta llorar frente a las cámaras.



Y apenas recordó la primera vez que conoció al cantante Rodrigo, Kusnetzoff le propuso un interesante ejercicio de improvisación. Es que el conductor le pidió que utilice sus dotes actorales para simular una pelea con otro de los comensales, Antonio Birabent. Y Cherri aceptó el desafío.



La consigna consistía en que el músico y actor, que días atrás se presentó en Magnolio Sala, le hiciera una pregunta incómoda y que ella reaccionara enojada. “La pregunta es... ¿fuiste novia de Rodrigo?”, lanzó Birabent para que la actriz improvisara su molestia.

“Siempre en la intimidad, siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece porque tengo una pareja en este momento, me ponés en una situación incómoda, tengo chicos, Muna está mirando el programa, tengo una familia, hace tres horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta, estoy ca... de hambre, no es tu culpa (dijo, mirando a Andy), es esta gente que traés, chau chicos”, reprochó Cherri, notoriamente comprometida con su papel, y se retiró del estudio en una breve actuación por la que fue aplaudida por Kusnetzoff y sus invitados.



“Sos muy buena, ¿no les digo que hace lo que quiere?”, comentó el conductor tras ver su desempeño. Ese momento, que luego se volvió tendencia en Twitter, no pasó desapercibido en las redes sociales. El video que captura su actuación se publicó en las primeras horas del domingo y ya acumula 900 mil visualizaciones en YouTube.