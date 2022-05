La primera foto de China Suárez y Rusherking llegó con contundente declaración de amor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se terminaron los rumores. Este fin de semana y por dos vías diferentes, China Suárez y Rusherking confirmaron que están en pareja, a través de las redes sociales ella y mediante la televisión él, en el programa PH.

Todo ocurrió casi en simultáneo, el sábado por la noche. Por un lado, la actriz sorprendió a sus seguidores al subir a historias de Instagram una foto, en blanco y negro, en la que aparece abrazada al rapero. No hizo falta escribir nada ya que la postal lo dijo todo, pero por si acaso, cuando él la replicó, agregó emojis para evidenciar el enamoramiento.

Y por otro lado, Rusher causó impacto con su presencia en PH: Podemos hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefé en el que admitió, sin rodeos: "Estoy muy enamorado".

Cuando el conductor quiso indagar en la hoy muy comentada vida amorosa del cantante de éxitos como "Bailando te conocí", el joven artista declaró: "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, también. Y eso acompaña que estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien la paso muy bien y hace tiempo que no me sentía así".

De inmediato, uno de los invitados, el periodista Lío Pecoraro, le solicitó detalles respecto a cómo se conocieron. Entonces Rusherking contó que el vínculo entre ambos empezó de manera virtual, a través de chats; que luego se vieron en una fiesta y que posteriormente coincidieron en Madrid. A partir de ahí se volvieron inseparables.

"Nos conocimos en una fiesta. Nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar, soy muy respetuoso y como que nunca no me gusta pasarme. Aparte no la conocía hace mucho a ella; veníamos hablando, obvio pero no teníamos mucha confianza. Ahí no avanzamos", relató el artista nacido Thomas Tobar.

Rusherking también aclaró que no le gusta exponerse, y lamentó que los hubieran registrado en la fiesta posterior a los Martín Fierro. Luego se animó a revelar: "La primera noche de amor fue acá", en Buenos Aires.

"Es una persona muy buena que me cuida mucho, me quiere mucho. Cómo es conmigo me enamora mucho", confesó el rapero, para dejar en claro que la historia de amor con China Suárez va en serio.