La China Suárez denunció hostigamiento y disparó contra Ángel de Brito y Yanina Latorre

Desde que estalló el Wandagate en octubre del año pasado, el nombre de La China Suárez se volvió casi que una costumbre en los medios argentinos. Primero se habló del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, luego se la asoció con el futbolista Rodrigo De Paul y ahora se habla de ella sin descanso tras la confirmación de su romance con el rapero Rusherking.



A raíz de la enrome exposición mediática, la actriz y cantante argentina publicó una serie de historias de Instagram para referirse al tema. "No vengo a decirles ninguna receta ni nada. Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa, porque me llegó un hilo de Twitter que resume muy bien a lo que siempre me refiero yo del hostigamiento. Y no es desde un lugar de víctima porque yo me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero estoy hablando de una persecución”, escribió.



“Nunca hablé tan profundamente de esto porque me pongo nerviosa. Este hilo describe a la perfección el ensañamiento y la persecución”, remarcó en referencia a una serie de tuits a cargo de la usuaria @charry_stuarez, quien publicó un minucioso hilo sobre todas las ocasiones en la que el periodista Ángel de Brito y los panelistas de LAM se han referido a su vida privada



“Aunque a veces diga que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande es feo y doloroso. Algunas veces también me siento avergonzada y triste”, se explayó la ex Casi Ángeles.



“Ahora estoy fuerte para hablar de esto. Estoy muy bien rodeada. Me alejé de las personas que tenía que alejarme, estoy en un muy buen momento”, agregó y aseguró que tomará acciones legales al respecto: “También pude rodearme de buenos abogados. Un buen amigo del medio, que no puedo decir quién es, me ayudó muchísimo y me ofreció un abogado que es muy humano y estamos avanzando mucho y ojalá que esto funcione para que nadie más pase por esto”.



Tras el descargo de Suárez, De Brito y Latorre se tomaron unos minutos para responder a sus acusaciones. El conductor de LAM fue el primero en tomar la palabra y aseguró: “Me encantaría ir a la Justicia con la China, no tengo ningún problema, y aclarar todo lo que quiera. Ella es la misma que me vino a buscar en el Martín Fierro y estuvo bailando toda la noche conmigo, y bailamos lo más bien después de charlar, discutir un poco, y me sacó a bailar ella".



"Me parece que un juez se va a cagar de risa cuando vea que la misma persona que te manda carta documento te saca a bailar en una fiesta y habla de hostigamiento cuando va a una fiesta que está llena de periodistas con su nuevo novio. No hay el más mínimo punto de coherencia, pero vamos a la Justicia y cada uno dirá lo que quiera”, agregó.

Por su parte, Latorre comentó: “En mi caso, por ejemplo, que yo hice un laburo periodístico, ni hostigamiento ni obsesión ni nada, porque era un momento donde la noticia era Wanda e Icardi. Tengo todas las pruebas, nunca me pudo desmentir ni una de las cosas que dije. No entiendo cuando se pone en víctima".



"Pampita no fue víctima, Wanda no fue víctima, Tobal no fue víctima, esta chica tiene un serio problema, más que ir a la justicia, tendría que ir a un psicólogo, porque se pone en lugar de víctima. Ahora trae todo de nuevo, confunde todas las situaciones. Nosotros hablamos de un hecho periodístico, información con pruebas, la palabra de Wanda, la palabra de Icardi, los dos se sentaron, lo hablaron con Susana, explícame el hostigamiento”, comentó.

En ese momento, de Brito agregó: “Ella habló con Fantino también”, y Latorre continuó: “Ella se sentó y lo monetizó. Explícame el hostigamiento. La llamó a Wanda y le dijo ‘sacame de esto, blanqueame la imagen’, un poco psicópata”.

Por último, el conductor de LAM dio por concluido el tema, y sentenció: “Llegado el caso de un juicio, que no va a pasar, citaremos a Wanda, a Pampita, a Eugenia Tobal, a Mery del Cerro, y podemos seguir una lista eterna de situaciones”.