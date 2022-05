La confesión de China Suárez tras su paso por "La Máscara": "Pude ser yo, sin el prejuicio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La última edición de ¿Quién es la máscara? reveló que bajo el disfraz de lado estaba nada menos que Eugenia "China" Suárez. La actriz argentina había sonado con fuerza en redes tras la primera gala, como una de las posibles figuras involucradas en el programa de Canal 12.

De hecho, el periodista Ángel De Brito se encargó de "spoilear" su presencia en el concurso a través de sus redes sociales. Tenía razón y eso se supo este jueves, luego de que el jurado decidiera que era hora de conocer su identidad tras escucharla cantar "Libre soy".

En su cuenta de Instagram, la China se hizo eco de un posteo del investigador Emir Abdul Gani, para manifestar lo mucho que se había divertido participando de La Máscara Uruguay.

Y lo mismo expresó en la entrevista que Maxi De la Cruz hace, luego del programa y difundida en exclusiva en redes sociales, con cada uno de los famosos que resulta eliminado de la propuesta televisiva.

"El formato no lo conocía. Me llamó mi manager muy copada, le encantó la idea (...) 'Tendrías que ir a Uruguay', fue la primera frase, y ya sabe que me compra", contó la actriz y cantante, que más adelante en la conversación aseguró: "Amo Uruguay y a los uruguayos desde siempre".

Sobre su participación en el programa, la ex Casi Ángeles y Argentina, tierra de amor y venganza contó que en la producción "se lo toman muy en serio", y que incluso insistió para que le revelaran la identidad de Beagle, pero no logró los resultados que esperaba. "¡Y después me enteré de que era Cristian Castro! ¡Cómo no me lo dijeron!", bromeó.

Suárez llegó a Uruguay acompañada de dos personas de su entorno cercano, quienes también fueron uniformadas con el buzo que dice: "No hables conmigo" y un casco que impide ver los rostros. "Hay días en que usaría ese buzo para la calle", comentó.

"Lo pasé bárbaro, se me hizo cortito, me dieron ganas de quedarme", dijo la China, quien no dudó en aceptar la propuesta.



En lo más profundo de sus declaraciones, confesó que en ¿Quién es la máscara? logró ser realmente ella, sin presiones ni actuaciones. "Me pasó con este programa que Caro y Juanma me decían que era yo. Y yo tuve la misma sensación de decir: pude ser yo, sin el prejuicio. Eso de tener un disfraz fue como un ejercicio de psicología", reflexionó.

"Yo soy eso, bailo y soy alegre, lo que pasa es que a veces estoy condicionada por el juicio o porque me da vergüenza", admitió China Suárez.