"La máscara": actriz argentina y polémica fue la nueva participante desenmascarada

¿Quién es la máscara? vivió un emocionante capítulo este jueves, cuando se presentaron los personajes de Tiburón, Hueva, Ultratón, Helado y Catrina bajo la atenta mirada de los investigadores y del conductor Maxi de la Cruz.

Hueva interpretó una movida versión de Mariposa technicolor, de Fito Páez, y abrió la ronda de primer "truelo" de la noche al enfrentar a Tiburón y Ultratón. A la hora de las devoluciones, los investigadores consideraron que detrás de Hueva está Cris Morena (Sofía Rodríguez), Emilia Díaz (Patricia Wolf), Lizy Tagliani (Fata Delgado) y Victoria Rodríguez (Emir Abdul).

Se trata de uno de los personajes más difíciles, donde no hay consensos entre los investigadores, ni en redes sociales, donde campean las especulaciones cada noche de "La máscara".

Hueva puso el estudio technicolor con este temazo de Fito Páez 🦋 Y ahora los investigadores yiran y yiran en busca de más pistas 🕵️‍♀️ #LaMáscaraUY @teledoce pic.twitter.com/4O3dRhRedc — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

Luego fue el turno de Tiburón, que interpretó Don't worry, be happy y los investigadores valoraron el domingo de inglés de la persona que se oculta en este personaje. Patricia Wolf, Emir Abdul y Fata Delgado coincidieron en que Tiburón no sería otro que Jeff Granger, el exbasquetbolista radicado en Uruguay.

Don´t worry, Tibu! 🦈✌ Tranquilito y a la sombra, así llegó a #LaMáscaraUY 🌴🌴 ¿Difícil tarea para los investigadores? 📺 @teledoce pic.twitter.com/C44sqybfzF — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

Como en su debut hace dos semanas, Ultratón impresionó por la calidad de su voz. Interpretó una versión de Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, para sorpresa del público y los investigadores. A la hora de las apuestas, el nombre de Cacho de la Cruz sonó menos que en el programa pasado, aunque Sofía Rodríguez lo mantuvo como hipótesis. Fata Delgado mencionó a Marcos Di Palma. Esta vez, Emir Abdul y Patricia Wolf consideraron que detrás del personaje nacido en Cacho Bochinche se encuentra Chayanne.

En redes sociales, el nombre más repetido, por el timbre de voz, es el de Gerardo Nieto.

¡Nosotros nos morimos de amor contigo, Ultratón! Segundo show que deja a todo el estudio boquiabierto 🥹😱 ¿Quién estará detrás para poder cantar así? 👀 #LaMáscaraUY en @teledoce pic.twitter.com/ccurmBOcMZ — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

En el siguiente duelo, se midieron Helado y Catrina. El primer personaje cantó una versión de Let it be y sorprendió al público con la dulzura de su voz. Fata Delgado consideró que detrás del personaje está Luisana Lopilato mientras que Sofía Rodríguez aventuró el nombre de Lali Espósito. Emir Abdul y Patricia Wolf acercaron con el pronóstico de María Eugenia "China" Suárez.

¡Otro show más de Helado que nos deja anonadados! 😱😱 ¿Será que descubrimos quién se esconde detrás de esta máscara? #LaMáscaraUY🎭 @teledoce 📺 pic.twitter.com/0hmz8BVWRa — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

Catrina fue el último personaje en dar su show en ¿Quién es la máscara? Cantó el tema en francés Je veux, de la banda Zaz. Patricia Wolf consideró que se trata de Victoria Rodríguez, un nombre que también suena mucho en redes sociales.

¡Oula lá, señora francesa! 🇫🇷💃🎨 Increíble la interpretación que acabamos de ver de Catrina en el escenario de #LaMáscaraUY 😍 @teledoce 📺 pic.twitter.com/Qh1RocQ6X4 — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

A la hora de la definición, la votación del público y de los investigadores determinó que Helado sea el personaje a desenmascararar. Al grito de ¡fuera máscara!, ¡fuera máscara!" finalmente se reveló la identidad de María Eugenia "China" Suárez, un nombre que había sonado mucho en redes sociales luego de su primera aparición en el capítulo estreno.

Desde su primera aparición en #LaMáscaraUY, no dejamos de hablar de ella y al fin pudimos conocer su identidad 🤯😱🤩 ¡Hola, Helado🍦! ¡Hola, @chinasuarez! 📺 @teledoce pic.twitter.com/uuIxMl6ENx — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

Al dar testimonio, Suárez dio cuenta del estricto protocolo del programa para que no se conozca su identidad. "Nos mandaron una lista de lo que podemos hacer o no", dijo y contó que en sus días en Montevideo, donde tenía que moverse de incógnito.

María Eugenia "China" Suárez sin máscara.

Actualmente siguen 14 máscaras en carrera. El jueves próximo "se enfrentarán" cinco nuevos personajes y otra identidad será revelada.