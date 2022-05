Fer Vázquez reveló que terminó "a las piñas" con Márama: "Se portaron mal conmigo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viernes, el cantante uruguayo Fer Vázquez estuvo de invitado en el programa argentino LAM, para promocionar la nueva canción de Rombai, "Vamo a tomar una". Entonces tuvo que hablar de varios asuntos complicados, entre ellos el accidente que sufrió el año pasado, y su relación con Márama que, se sabe, no terminó en buenos términos.

Cuando Ángel de Brito le preguntó a Vázquez cómo había terminado con "Maramita", en relación a Agustín Casanova, este sorprendió con su respuesta: "A las piñas", declaró.

"Hubo un juicio, qué sé yo. Todo mal. Nunca más (hablamos), siento que se portaron mal conmigo, pero intento dejarlo atrás"

Vázquez repasó los hechos acontecidos y dijo que hubo un mánager que los hizo, a su entender, pelear con Casanova. "Estaba haciendo mal su laburo, me constaba", declaró el también productor.

Además, el cantante de "Me voy" explicó cómo el pasaje de ambos líderes pop por Bailando por un sueño influyó en la ruptura del vínculo. "Medio que la cizaña de la tele terminó siendo real, pero al principio no era verdad. Después la gente metía tanta púa que nos dejamos de hablar", reveló.

Vázquez aseguró que a Márama la hicieron famosa todos, cada uno con su aporte y desde su lugar. También hizo declaraciones alusivas a su exnovia y ex compañera de Rombai, Emilia Mernes, luego de que ella enfureciera por declaraciones que él le hizo a El País, en las que aseguraba que la había "creado" a nivel artístico.

"Creo que en ese momento se tomó a mal lo que dije. A mí es obvio que me van a preguntar siempre por ella, no es quiera hablar de ella pero me preguntan y yo respondo", resumió él.