La dura reacción de Emilia Mernes a un comentario de Fer Vázquez: "Nefasto"

Fer Vázquez dio una extensa entrevista a El País este domingo, donde abordó su vida en Miami y el lanzamiento de "Positivo"; el nuevo disco que lanzó en el marco del proyecto solista Rombai, grupo que fundó 2014 y ha atravesado por varias etapas.

Al referirse a los caminos que tomaron Agustín Casanova y Emilia Mernes, quienes trabajaron con él, habló de "orgullo".

"Me da mucho orgullo pensar que puedo crear un artista así, trabajar con alguien y llevarlo a ese nivel de fama, tener el ojo para elegir artistas que tienen esa magia, ese ángel. Entonces me pone contento por ellos. No hace bien desearle el mal al otro; yo siempre deseé el bien, ¿sabés? Para mí que les vaya bien es mejor, porque así cada uno sigue su camino y no jode a nadie", expresó el músico.

Pero a Emilia Mernes no le cayó en gracia el comentario. Enterada de la entrevista, comentó en Twitter: "Ya no sabe ni qué decir este nefasto para ser relevante".

ya no sabe ni qué decir este nefasto para ser relevante — ΣMILIΔ 👧🏽 (@emimernes_) October 31, 2021

Mernes fue parte de Rombai de 2016 a 2018. El vínculo con Vázquez no fue solo profesional, sino amoroso. Fueron pareja al menos por un año.

En 2019, ya separados en todo sentido, la cantante argentina se enfocó en su carrera.

Sobre el final del vínculo, Mernes declaró en 2019: "Había mucho desgaste: trabajábamos juntos y convivíamos todo el día. Él empezó a viajar, yo estaba muy en la mía, y todo se volvió más complicado. Había peleas". "No se acabó el amor, nos queremos muchísimo", agregó en aquel momento.