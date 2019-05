Emi Mernes: "Ya no estoy enamorada de Fer Vázquez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Qué tan fácil o difícil se te hizo emprender este nuevo rumbo como cantante solista después del suceso de Rombai?



—No se me hizo difícil. Los artistas tenemos momentos de frustración, y los tuve, pero siempre encaré el proyecto con muchas ganas, pensando en positivo y sabiendo que las cosas iban a funcionar. Disfruté mucho de este proceso.

—¿Cuáles frustraciones sufriste?



—Estar componiendo y que no me saliera una melodía, un estribillo o una palabra. Nada que me vuelva loca, son situaciones que pasan y no dejo que me tiren abajo. Claro que también hay incertidumbres, y este fue un desafío muy grande. Hasta ahora viene todo bien...

—¿Tu lanzamiento con el tema Recalienta marca un viraje hacia un perfil más jugado que el que tenías en Rombai?



—Puede ser que antes tuviera un perfil más tranquilo, pero eso también era porque estaba aprendiendo. Igualmente no me parece que lo que esté haciendo ahora sea demasiado vulgar. Como mujer no tengo por qué prohibirme cantar alguna cosa o mostrar lo que yo quiera de mí.

—El videoclip superó las seis millones de reproducciones en You Tube en apenas un mes, ¿a qué se lo atribuís?



—Al trabajo del equipo y también a mí misma, ¿por qué no? Cuando yo lo vi terminado me enamoré, me volví fan de la canción y no paré de escucharla todo el día. Pienso que tiene una letra que identifica a mucha gente. Lo que canto es algo muy común, y a la gente le gusta escuchar canciones sobre ese tipo de cosas: alcohol, salir de joda, desamor, corazones rotos, y en este caso hablamos de algo que está bueno que no sea tabú...

Emi Mernes

—La canción la escribiste vos y habla sobre mandarse fotos hot con un chico a través del celular, ¿lo has hecho?



—No es una canción autobiográfica (risas). Creo que no lo he hecho, no soy de hacer esas cosas. Ponele, capaz que alguna foto chiquita con algún novio... En este momento de mi vida estoy tan a mil que no tengo tiempo de sacarme ni una foto, y menos así...

—¿Con Fer Vázquez te mandaste fotos?



—No... ¡Pasapalabra! (Risas)



—¿Por qué se terminó tu noviazgo con él?



—Había mucho desgaste: trabajábamos juntos y convivíamos todo el día. Él empezó a viajar, yo estaba muy en la mía, y todo se volvió más complicado. Había peleas. No se acabó el amor, nos queremos muchísimo.

—Sin embargo, cuando se separaron ya no estaban trabajando juntos...



—No, pero dejar de trabajar juntos al final terminó complicando incluso más la cosa. No fue favorable. No supimos adaptarnos a ese nuevo esquema.

—¿Vos seguís enamorada de él?



—No, ya no.

—¿Seguís en contacto con él?



—Tampoco. Está todo bien, pero te juro que ya no nos hablamos. Apenas nos cruzamos una vez en un show en Miami, pero fue un “hola y chau”.

Emi Mernes y Fer Vázquez.

—¿Te gusta el nuevo Rombai?



—Sí, claro. Siempre lo escucho.



—¿Escuchabas otras bandas de la movida local cuando estabas en Rombai?



—Sí, claro. Extraño mucho Márama, por ejemplo.

—¿Cómo viviste la conflictiva ruptura de Márama y Rombai que terminó en juicios?



—Yo no me meto en esas cosas. Hubo muchos problemas de por medio. Nunca me metí y menos ahora que ya no tengo nada que ver. Me llevo bien con Agustín (Casanova) y con Fer. Ese tema no es de mi incumbencia.

—¿No respaldás a Fernando frente a la demanda millonaria que le inició Agustín?



—En ese momento yo no estaba mucho con Fer, así que no compartí esa etapa. No tengo idea.



—¿Cómo es tu rutina, viviendo entre Miami y Buenos Aires?



—Soy nómade. Casi nunca estoy en un lugar fijo. Hace mucho tiempo que no me quedo tres meses seguidos en un mismo lugar. Voy a mi casa en Nogoyá, de ahí a Buenos Aires, después a Miami, donde trabajo y tengo todo mi equipo con la discográfica Sony Music Latin y mi manager Walter Kolm. Y ahora estoy en gira de prensa por todos lados...

—¿Cómo es tu vida en Miami?



—Me encanta, pero extraño mucho a mi familia. Cuando llegué fue difícil porque estaba sola. Tenía a mi equipo de trabajo, pero no tenía a mis amigos para salir y disfrutar. Con el tiempo fui generando vínculos muy lindos, y ahora tengo amigos con los que me veo siempre. Me siento muy independiente: nadie me levanta, nadie me hace de comer, ni nadie hace nada por mí. Pero me gusta ese desafío de vivir sola y conocer cosas nuevas. Todos los días son diferentes y no tengo rutina. Un día tengo que ir a grabar visuales para una pantalla, después al estudio, después a componer, después a editar, después a la oficina. Siempre hay cosas distintas para hacer.

—¿Te cruzás con algunas estrellas internacionales de la música en los estudios de Sony?



—Sí. Los chicos de CNCO son divinos. Tengo amigos en ese grupo. También me crucé a Leslie Grace, Becky G, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Camilo y varios más.

—Estuviste un largo tiempo viviendo en Uruguay durante la etapa de Rombai, ¿extrañás algo de este país?



—Sí, obvio. Extraño la comida, ¡el chivito! (Risas). Me hice varios amigos durante mi tiempo en Uruguay y los extraño mucho. Varios de mis mejores amigos son de Uruguay.